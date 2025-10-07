El difícil momento que atraviesa el plantel de Boca tras el parte médico de Miguel Ángel Russo

Boca volvió a los entrenamientos luego de que el club informara el delicado momento de salud de Miguel Ángel Russo. Lógicamente, con los ánimos por el suelo.

Luego de la goleada 5-0 ante Newell's en la Bombonera, el plantel de Boca regresó a los entrenamientos en un momento muy duro. El delicado estado de salud de Miguel Ángel Russo, que se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, dejó muy afectado a todos y, al momento, se hace difícil mirar hacia adelante.

La semana preparatoria al partido con Barracas Central, que se jugará el próximo sábado a las 14:30 horas en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, no se vive como tal y, más allá del aspecto y la postura profesional que se intenta mantener, los ojos están puestos en cómo avanza la recuperación del entrenador de 69 años.

El plantel, muy afectado por la salud de Russo: así fue la vuelta en Boca Predio Según contó Tato Aguilera, el periodista que cubre el día a día de Boca en TyC Sports, "no hay ánimos para nada en Ezeiza". En el regreso de este martes, los jugadores hicieron tareas en el gimnasio para luego pasar a algunos ejercicios en campo, pero el parte médico que publicó el club sobre la salud Russo fue un baldazo de agua fría para la delegación completa.

russo boca Boca Juniors confirmó la internación domiciliaria de Miguel Ángel Russo y habló de "pronóstico reservado". X Incluso trascendió que los referentes, con Leandro Paredes como estandarte, intentaron visitar al técnico para darle su total apoyo en su lucha contra la enfermedad, pero la acción solidaria no pudo darse por temas médicos.