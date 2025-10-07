Varios referentes del plantel de Boca tuvieron un gran gesto con el entrenador de 69 años que viene atravesando un grave estado de salud.

El gesto silencioso de los jugadores de Boca con Miguel Ángel Russo en medio de su grave estado de salud

A pesar de que Boca goleó 5-0 a Newell’s el pasado domingo en La Bombonera, todos siguen preocupados por la salud de Miguel Ángel Russo. El DT, que viene de superar dos internaciones en el Sanatorio Fleni en las últimas semanas, atraviesa un grave cuadro de salud y está internado en su casa.

A su vez y tras guardar silencio durante varios días, desde Brandsen 805 emitieron un parte médico sobre el delicado cuadro de salud: "El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", dice el comunicado oficial.

Acompañamos a Miguel y su familia en este momento. pic.twitter.com/T108lrmkUv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 7, 2025

A partir de esto, queda demostrado que la salud del exentrenador de San Lorenzo, Vélez y Lanús está grave, ya que esto no había ocurrido cuando estuvo internado más de cinco días en el Fleni. A su vez, también se confirmó que el DT está siendo atendido por médicos profesionales en su casa, ya que la decisión de su familia es evitar internaciones masivas y mantener la supervisión médica permanente.

El gran gesto de los futbolistas de Boca con Miguel Ángel Russo Ante todo mencionado, los futbolistas de Boca tuvieron un gran gesto con Miguel Ángel Russo: los referentes quisieron organizar una visita a su domicilio, pero como no pudieron, le enviaron un video para mandarles su apoyo en este complicado presente, según informó Bolavip.