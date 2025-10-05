Los movilizantes mensajes de Paredes y Úbeda para Russo, en medio de otro delicado momento

Luego de la goleada de Boca a Newell’s, Úbeda y Paredes le dedicaron unas sentidas palabras a Russo, que atraviesa un delicado cuadro de salud.

Boca Juniors, tras tres partidos sin victorias, volvió a ganar y de manera contundente con una impresionante goleada por 5-0 sobre Newell's Old Boys en la Bombonera por la fecha 11 del torneo Clausura. De este modo, alcanzó la punta de la Zona A con 17 puntos y volvió a meterse en puesto de clasificación a la Libertadores 2026.

Al igual que contra Defensa y Justicia, Claudio Úbeda volvió a hacerse cargo del equipo en reemplazo provisorio de Miguel Ángel Russo. El DT de 69 años viene atravesando un delicado cuadro de salud y, después de una serie de internaciones en muy poco tiempo en los últimos meses, le pasó las riendas del plantel momentáneamente a su ayudante de campo por precaución.

Luego de la gran actuación del Xeneize ante la Lepra, y tras analizar brevemente el partido, el Sifón le dedicó unos instantes de la conferencia de prensa a Miguelo: "Estamos muy contentos. De parte de todo el mundo Boca, queremos dedicarle el triunfo a Miguel que seguramente nos estuvo mirando por televisión".

A continuación, detalló cómo es el trabajo en el día a día ante la ausencia del entrenador: "Durante toda la semana, en el Cuerpo Técnico estamos en permanente contacto con Miguel. Estuvimos en su casa y está al tanto de todo lo que venimos haciendo siempre, por más que no esté físicamente. Está al tanto de todas las decisiones, por eso empecé dedicándoselo a él: porque lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor", aseguró.