Boca aplastó por 5-0 a Newell's en la Bombonera y quedó puntero de la Zona A
Por la fecha 11, Boca goleó a Newell's con los tantos de Milton Giménez a los minutos 7 y 24, Ayrton Costa a los 32', Aguirre a los 50' y Blanco a los 59'.
Boca Juniors goleó 5-0 a Newell's Old Boys en el enfrentamiento por la fecha 11 del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025. Tras esta contundente victoria, se quedó con el primer lugar de la Zona A, con 17 unidades y una diferencia de gol de +10.
Los tantos del Xeneize fueron realizados por Milton Giménez por duplicado y Ayrton Costa en el primer tiempo, y por Brian Aguirre y Lautaro Blanco en el complemento.
