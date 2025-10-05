La contundente sentencia del Ogro Fabbiani tras el durísimo 0-5 ante Boca: "No voy a..."

Cristian Fabbiani analizó la derrota de Newell's ante Boca y se refirió a su continuidad como DT, la cual quedó muy cuestionada.

Cristian Fabbiani quedó en el ojo de la tormenta tras la goleada sufrida en la Bombonera.

Newell's Old Boys atraviesa un pésimo momento y no levanta cabeza en el campeonato. Antepenúltimo de la Zona A con 10 puntos, esta noche recibió una durísima paliza por 5-0 en su visita a Boca Juniors en la Bombonera por la fecha 11 del torneo Clausura.

Luego de esta contundente caída, Cristian Fabbiani, que venía muy discutido por los malos resultados recientes, quedó en el ojo de la tormenta y comenzó a cuestionarse si continuará o no en el cargo tras de este fuerte y nuevo revés.

Sin embargo, en conferencia de prensa, el Ogro dejó bien en claro su postura ante este complicado panorama: "Todo depende de nosotros. Si no levantamos, va a ser difícil, pero yo sigo con la misma fuerza que en el primer día. En diciembre veremos, no voy a abandonar", apuntó de manera tajante.

"Hay que comer mierda y dar la cara", agregó en la misma sintonía. Aunque reconoció: "No hay que hablar más. Hay que poner la cara y salir adelante. El viernes en casa (la Lepra recibe a Tigre) tenemos que demostrar de qué estamos hechos".