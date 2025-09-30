Los insultos del Ogro Fabbiani al árbitro Merlos tras ser expulsado en Newell's-Estudiantes: "Ladrón, hijo de..."

Cristian Fabbiani vio la roja en el Coloso Marcelo Bielsa y no pudo contener su bronca contra Andrés Merlos, el juez principal del encuentro.

Newell's Old Boys atraviesa su peor momento en el campeonato desde que asumió Cristian Fabbiani: ganó solo 3 partidos de 12 en el semestre, quedó eliminado de la Copa Argentina, perdió el clásico ante Central y marcha anteúltimo de la Zona A en el torneo Clausura. En consecuencia, el equipo y cuerpo técnico juegan bajo mucha presión.

Esto se pudo apreciar con claridad en el duelo de esta noche como local ante Estudiantes de La Plata por la fecha 10. La Lepra caía 1-0 promediando los 80 minutos y el público en el Coloso Marcelo Bielsa comenzó a cantar el clásico "Que se vayan todos...", lo que condicionó aún más a la comitiva rojinegra.

El Ogro, notoriamente afectado por la situación, comenzó a protestar desde el banco y terminó siendo expulsado por el árbitro del encuentro, Andrés Merlos. El entrenador, fuera de sí, y exponiéndose a un castigo mayor, en vez de retirarse pacíficamente, increpó al juez principal al grito de "¡Sos un ladrón, hijo de p...! ¡Son un ladrón!".

El colegiado, al escuchar los insultos, comenzó a señalarle la salida de manera enérgica para que se retirara de la cancha. En caso de que incluya este accionar en el informe arbitral, Fabbiani podría llegar a recibir una suspensión de tres fechas por agravios, la cual no es eximible mediante el pago de una multa, por lo que se perdería los duelos ante Boca, Tigre y Argentinos Juniors.