La divertida reacción de Guillermo Barros Schelotto a un golazo de Vélez: "¡Pin, pin, pin! ¡Así se juega al fútbol!"
Guillermo Barros Schelotto enloqueció con el primer gol de Braian Romero ante Atlético Tucumán, en lo que fue victoria 3-1 de Vélez. El video.
El Vélez de Guillermo Barros Schelotto dejó atrás la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing y se repuso con un contundente 3-1 frente a Atlético Tucumán con el que revalidó su gran presente en el torneo Clausura: alcanzó los 21 puntos y quedó como escolta de Deportivo Riestra en la Zona B.
Claro, lo que no podía faltar era alguna característica escena protagonizada por el Mellizo durante el partido. Pero esta vez no se trató de una queja contra los árbitros, como suele suceder habitualmente, sino de su divertida reacción tras una linda producción colectiva de su equipo para el empate parcial.
La jugada la comenzó Tomás Marchiori desde su propia área y contó con cinco toques precisos de distintos jugadores del Fortín hasta la tremenda definición de Braian Romero, que la pinchó ante la salida del arquero del Decano para marcar su primer gol de la noche (hizo un doblete). La reacción de Guillermo no se hizo esperar mucho más.
La divertida reacción de Guillermo Barros Schelotto
"Empezaron tocando desde acá. ¡Pin, pin, pin! ¡Así se juega al fútbol, la c... de la lora!", le comentó Barros Schelotto a Federico "Pocho" Insua, su ayudante, tras el golazo que acababa de meter su equipo. Luego, Vélez ganó 3-1 y cerró una noche redonda en el José Amalfitani.
En conferencia de prensa, el entrenador marcó que el principal objetivo de Vélez pasó a ser el ingreso a las copas internacionales de 2026 luego de la eliminación en la Libertadores: "Ese objetivo de entrar a los playoffs nos va a acercar a las copas, que estamos lejos. Esos partidos sin ganar al inicio del año no salen gratis, vamos a tratar de estar en ese lote, hoy estamos a cinco puntos pero hay ocho equipos peleando ese puesto, no depende de nosotros ni va a ser fácil pero lo vamos a tratar de hacer", afirmó.