La divertida reacción de Guillermo Barros Schelotto a un golazo de Vélez: "¡Pin, pin, pin! ¡Así se juega al fútbol!"

Guillermo Barros Schelotto enloqueció con el primer gol de Braian Romero ante Atlético Tucumán, en lo que fue victoria 3-1 de Vélez. El video.

Claro, lo que no podía faltar era alguna característica escena protagonizada por el Mellizo durante el partido. Pero esta vez no se trató de una queja contra los árbitros, como suele suceder habitualmente, sino de su divertida reacción tras una linda producción colectiva de su equipo para el empate parcial.

La jugada la comenzó Tomás Marchiori desde su propia área y contó con cinco toques precisos de distintos jugadores del Fortín hasta la tremenda definición de Braian Romero, que la pinchó ante la salida del arquero del Decano para marcar su primer gol de la noche (hizo un doblete). La reacción de Guillermo no se hizo esperar mucho más.

La divertida reacción de Guillermo Barros Schelotto "Empezaron tocando desde acá. ¡Pin, pin, pin! ¡Así se juega al fútbol, la c... de la lora!", le comentó Barros Schelotto a Federico "Pocho" Insua, su ayudante, tras el golazo que acababa de meter su equipo. Luego, Vélez ganó 3-1 y cerró una noche redonda en el José Amalfitani.

