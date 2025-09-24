¿Gastada a Guillermo? El curioso posteo de Lanús tras eliminar a Fluminense en el Maracaná

Lanús obtuvo una impresionante clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana 2025 al empatar 1-1 con Fluminense en el Maracaná y ganar la llave con un 2-1 en el global tras el 1-0 en la Fortaleza. Los locales ganaban con un gol de Canobbio desde el minuto 20, pero Dylan Aquino sentenció la serie a los 67'.

Semejante gesta en un estadio históricamente complicado para los argentinos y ante un rival que venía de ser semifinalista del Mundial de Clubes fue merecedor de una gran festejo por parte del cuadro del sur bonaerense. Sin embrago, hubo una celebración que generó bastante polémica.

Este miércoles por la mañana, el Granate publicó en redes una foto de Aquino festejando su gol con gestos de cuernitos con sus manos, y le agregó un llamativo encabezado: "Toro en mi rodeo, torazo en rodeo ajeno". Esta cita del Martín Fierro, que dadas las circunstancias y en cualquier otro momento podría haber sido acertada, llamó la atención ya que es la misma que utilizó Guillermo Barros Schelotto una semana atrás en conferencia de prensa.

El Mellizo la había pronunciado luego de la derrota de Vélez en la ida contra Racing en el Amalfitani, pensando en ganar la revancha en el Cilindro, resultado que no se terminó dando. En ese sentido, muchísimos usuarios entendieron la publicación como una cargada al DT del Fortín, lo que resulta por demás extraño.

Es que Guillermo dirigió a Lanús durante 4 temporadas, de 2012 a 2015, años en los que tuvo muy buenos resultados y entró en la historia grande del club al ganar la Sudamericana 2013. Por lo tanto, resulta contradictorio que quisieran burlarse de uno de los entrenadores más importantes de sus 110 años de existencia. Probablemente la gastada estuviera destinada al elenco de Liniers, pero la ejecución terminó siendo defectuosa.