Tras presentar su renuncia, el DT de Fluminense apuntó contra los hinchas luego de la eliminación ante Lanús: "El fútbol se acabó por culpa de..."
Renato Gaúcho presentó su renuncia como DT de Fluminense tras la eliminación ante el Granate y en conferencia disparó contra los hinchas.
Lanús hizo historia y eliminó al Fluminense en el mítico estadio Maracaná. El equipo de Mauricio Pellegrino, que había ganado por 1-0 en la ida, comenzó perdiendo gracias a un golazo de Canobbip, pero en una de las pocas situaciones que tuvo el Granate, Aquino definió de manera sutil y estampó el 1-1 que le permitió al elenco de zona sur meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.
Por su parte, el Flu, que venía de hacer un gran papel en el Mundial de Clubes, se despidió de la competencia que lo tenía como el gran candidato a llevarse el trofeo. Además, esta derrota trajo consecuencias internas, ya que Renato Gaúcho presentó su renuncia como DT a pesar de que atraviesan un buen presente en el Brasileirao (se ubican 4°) y en la Copa de Brasil (están en las semifinales).
Te Podría Interesar
El DT de Fluminense estalló contra los hinchas tras la eliminación frente a Lanús
En conferencia de prensa, el DT anunció que no seguirá al mando del Fluminense, explicó los motivos y disparó brutalmente contras los hinchas: "Soy un experto en fútbol; conozco mis habilidades. A Guardiola, a quien considero el mejor entrenador del mundo, lo llamaban estúpido. Así que hoy en día, ya nada me sorprende en el fútbol. Precisamente por las redes sociales. Todos son entrenadores, todos tienen una opinión. No todos, pero muchos en redes sociales no entienden nada de fútbol. Y entonces, el entrenador y el jugador son quienes pagan el precio", sentenció.
"Di una entrevista hace unos dos meses y hoy lo repito: el fútbol se acabó por culpa de las redes sociales. Tanto para el jugador, como para el entrenador. Hoy en día, es una guerra de críticas. Cuando ganás, recibes elogios; cuando pierdes, nadie es bueno, todos son malos. El fútbol va por un camino que, por desgracia, todos estamos perdiendo. El fútbol se está acabando. Está casi acabado. Esa es mi opinión", añadió.
Un análisis profundo y la advertencia para el próximo DT del Fluminense
Por último, Renato Gaúcho pidió que se recuerden sus dichos y le dejó una advertencia al próximo entrenador que asuma en Fluminense: ¿A dónde vamos con el fútbol? Los entrenadores ya no tienen paciencia para este tipo de cosas. Cuando los entrenadores veteranos dejen de jugar, de repente los empezarán a valorar ante los que empiezan con nuevas ideas. Y entonces veremos dónde acaba el fútbol. Graben con atención esta entrevista que doy hoy; pronto la reproducirán y dirán: 'Sí, Renato tenía razón'".
"Desafortunadamente, hoy en día nadie es bueno. Vendrá otro, y quiero ver si presenta el equipo que la afición quiere o el que él tiene en mente. Descansaré y dejaré que algunos genios de internet hablen de fútbol", concluyó.