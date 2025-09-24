Tras presentar su renuncia, el DT de Fluminense apuntó contra los hinchas luego de la eliminación ante Lanús: "El fútbol se acabó por culpa de..."

Renato Gaúcho presentó su renuncia como DT de Fluminense tras la eliminación ante el Granate y en conferencia disparó contra los hinchas.

Lanús hizo historia y eliminó al Fluminense en el mítico estadio Maracaná. El equipo de Mauricio Pellegrino, que había ganado por 1-0 en la ida, comenzó perdiendo gracias a un golazo de Canobbip, pero en una de las pocas situaciones que tuvo el Granate, Aquino definió de manera sutil y estampó el 1-1 que le permitió al elenco de zona sur meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.

Por su parte, el Flu, que venía de hacer un gran papel en el Mundial de Clubes, se despidió de la competencia que lo tenía como el gran candidato a llevarse el trofeo. Además, esta derrota trajo consecuencias internas, ya que Renato Gaúcho presentó su renuncia como DT a pesar de que atraviesan un buen presente en el Brasileirao (se ubican 4°) y en la Copa de Brasil (están en las semifinales).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FluminenseFC/status/1970702195059314833&partner=&hide_thread=false O Fluminense FC informa que Renato Gaúcho não está mais à frente do comando técnico da equipe. O treinador pediu desligamento após a partida desta terça-feira (23/09).



Também deixam o clube os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles. O clube agradece aos profissionais por… pic.twitter.com/cav2JkZd5e — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 24, 2025

El DT de Fluminense estalló contra los hinchas tras la eliminación frente a Lanús En conferencia de prensa, el DT anunció que no seguirá al mando del Fluminense, explicó los motivos y disparó brutalmente contras los hinchas: "Soy un experto en fútbol; conozco mis habilidades. A Guardiola, a quien considero el mejor entrenador del mundo, lo llamaban estúpido. Así que hoy en día, ya nada me sorprende en el fútbol. Precisamente por las redes sociales. Todos son entrenadores, todos tienen una opinión. No todos, pero muchos en redes sociales no entienden nada de fútbol. Y entonces, el entrenador y el jugador son quienes pagan el precio", sentenció.

"Di una entrevista hace unos dos meses y hoy lo repito: el fútbol se acabó por culpa de las redes sociales. Tanto para el jugador, como para el entrenador. Hoy en día, es una guerra de críticas. Cuando ganás, recibes elogios; cuando pierdes, nadie es bueno, todos son malos. El fútbol va por un camino que, por desgracia, todos estamos perdiendo. El fútbol se está acabando. Está casi acabado. Esa es mi opinión", añadió.