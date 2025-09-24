¿Por qué Julián Álvarez no se fue al Barcelona? Su descubridor reveló los motivos: "Es hincha, el club no..."
Hugo Varas dio detalles del pase frustrado de Julián Álvarez al Barcelona y opinó sobre su presente en Atlético de Madrid y su relación con el Cholo Simeone.
Julián Álvarez, en sintonía con el equipo, no arrancó muy bien la nueva temporada con el Atlético de Madrid. En 5 partidos diputados hasta el momento (todos por LaLiga), convirtió apenas un gol en la fecha 1 frente a Espanyol. Para colmo, el último partido erró un penal se lo vio muy molesto cuando Diego Simeone lo reemplazó.
Las características de juego del delantero de Calchín no parecieran amoldarse del todo bien a los esquemas del Cholo (pese a que el año pasado tuvo muy buenos números). De hecho, sorprendió en su momento cuando fichó con el Colchonero al irse del City, cuando se hablaba por entonces de un interés del Barcelona.
Las declaraciones del descubridor de Julián Álvarez
En ese sentido, Hugo Varas, descubridor y entrenador de la Araña durante su etapa formativa, hizo una fuerte revelación en las últimas horas: "Yo creo que en algún momento habrá un cambio o de técnico o de él mismo. Recién una persona me decía 'que se vaya al Barcelona', y la verdad es que no está en el Barcelona porque no puso la plata que tenía que poner. Él se iría, porque siempre fue hincha del Barcelona. A mí me gustaría que juegue en el Real Madrid", aseguró en diálogo con Radio Villa Trinidad.
Por otro lado, analizó el presente del campeón del mundo en su actual equipo: "No lo veo cómodo con Simeone. Jugó muchos partidos, no es el delantero que siempre fue, porque nunca jugó en la posición que tiene que estar jugando. No lo veo cómodo en el Atlético. Creo que ha jugado muchos partidos por fuera, nunca jugó en la posición que tiene que estar jugando".
Por último, fue contundente al referirse a la relación entre Julián Álvarez y el Cholo, en referencia al chispazo del último fin de semana: "Se lleva bien con Simeone, pero su forma de jugar es defender. Yo no sé si Simeone ya terminó su ciclo en el Atlético. El otro día, cuando lo sacaron estaba enojado. Venía de errar el penal y no fue bueno que lo hayan sacado. También venía de recuperarse de una lesión y a lo mejor Simeone lo quiso cuidar. Para mí estaba enojado por eso también. Fue un combo", concluyó Varas.