El contundente análisis de Mauricio Pellegrino tras la victoria de Lanús ante Fluminense: "Creo que jugamos..."
Mauricio Pellegrino analizó el triunfo del Granate por 1-0 ante el conjunto carioca por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Lanús dio un gran golpe en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con un gol agónico de Marcelino Moreno, los dirigidos por Mauricio Pellegrino vencieron a Fluminense y llegan con una pequeña ventaja a la vuelta del próximo martes a las 21:30 (hora de Argentina) en el mítico estadio Maracaná.
En un partido muy disputado de principio a fin, el Granate se impuso gracias a un tanto de su figura y es por ello que en conferencia de prensa, el DT destacó el gran trabajo de sus dirigidos aunque también destacó que aún faltan 90 minutos: “Tenemos la ilusión de ir y hacer un gol. Eso nos mantendrá en la serie. Jugamos con un rival de un nivel muy alto, que jugó el Mundial de Clubes. Para ganar teníamos que hacer un partido muy bueno y muy efectivo. Tuvimos paciencia hasta el final, porque ellos en cualquier momento te pueden marcar. Nos falta la vuelta y en el Maracaná será un partido muy difícil”, sentenció.
Por otra parte, agradeció a todo el público que fue alentar a la Fortaleza: "El aliento de la gente es energía para los jugadores, es empuje. Vivimos una noche linda, el recibimiento también. El gol sobre el final lo celebramos todos. Ojalá que éste empujón nos pueda servir para ir a Brasil con mucha fuerza y pasar la eliminatoria", mencionó.
El análisis de Mauricio Pellegrino tras el triunfo de Lanús
Ya en zona mixta, el Mauricio Pellegrino volvió a hablar para los medios y llenó de elogios al Fluminense: "Este es un rival top. Si uno analiza un poco el plantel, tienen casi tres jugadores por puesto. Y bueno, el otro día jugaron con Corinthians y no jugó ninguno de los que jugaron hoy. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. En la cancha somos once contra once. Eso es algo que siempre me movió mucho en el deporte de equipo", lanzó.
De todas maneras, aseguró que la victoria de Lanús fue más que merecida: "Creo que jugamos mejor que ellos, pero es un equipo que en cualquier jugada te puede lastimar. Hicimos un gol, falta la segunda parte, los noventa y pico que quedan allá en el Maracaná, que va a ser difícil. Pero bueno, estamos con mucha ilusión porque el equipo mostró empaque, tuvo personalidad y no nos generaron tantas situaciones, siendo un equipo con tanta capacidad", señaló.
"Creo que Lanús viene jugando 14 temporadas seguidas copas internacionales. Entonces es un detalle que un poco marca la línea de esta institución, de la humildad, del trabajo serio. Y bueno, algunas veces llegás más lejos, otras no tanto, pero siempre está ahí y obliga un poco a seguir en esta senda. Obviamente sabemos de nuestra obligación", agregó.