La furiosa reacción de Guillermo Barros Schelotto luego de que a Vélez le anularan el empate ante Racing: "¡Te voy a denunciar!"

Vélez Sarsfield y Racing abrieron los cuartos de final de la Copa Libertadores con un muy atractivo partido de ida en el Amalfitani. La visita se impuso por 1-0 con un tanto de Maravilla Martínez al minuto 53, en un cotejo que estuvo plagado de polémicas por decisiones arbitrales (acertadas) que afectaron al equipo de Guillermo Barros Schelotto .

La más controversial se dio promediando los 60', cuando el Fortín, que jugaba con uno menos desde el primer tiempo, había logrado conseguir el empate gracias a una gran definición de Aaron Quiros tras un córner. Todo el estadio rugió de alegría, pero la euforia les duró poco. El juez Wilton Pereira Sampaio fue rápidamente llamado por el VAR y, tras revisar la jugada, anuló el gol.

Resulta que cuando Maher Carrizo, el encargado de ejecutar el tiro de esquina, envió el centro al área, la pelota hizo una comba en la que terminó saliendo por centímetros, pero en su totalidad, por la línea de fondo y luego volvió a ingresar al campo. Y si bien la sanción fue correcta, toda la parcialidad, jugadores y cuerpo técnico locales estallaron de ira.

Las cámaras de ESPN lograron captar la furiosa reacción del DT de Vélez, quien en primera instancia, cuando vio que el tanto no valía, se agarró la cabeza y lanzó varios insultos al aire mientras revoleaba los brazos. Pero el Mellizo, famoso por su fuerte temperamento, no se quedó solamente con eso.

Instantes después de descargarse con el éter, aún preso de su impotencia, fue a buscar al cuarto árbitro, Bruno Arleu de Araújo y, tras discutir brevemente, le lanzó una contundente amenaza: "¡Te voy a denunciar! ¡Te voy a denunciar después!", escupió desatado Guillermo Barros Schelotto.