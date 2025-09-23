Otra vez Brasil: graves incidentes entre hinchas de Lanús y la Policía en el Maracaná

Lanús tuvo que jugar esta noche la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana como visitante contra Fluminense . Y una vez más, como se hizo una costumbre cada vez que un equipo va a jugar a Brasil, hubo que lamentarse por incidentes en las gradas con la policía local.

Tras un primer tiempo sin problemas, las cosas se complicaron en el descanso. En los baños y pasillos internos de la tribuna del Granate, los uniformados comenzaron a repartir palazos a varios de los fanáticos. La represión indiscriminada se extendió luego a la bandeja completa, lo que terminó retrasando varios minutos el inicio del complemento.

Entro la policía a pegarle a la gente de Lanús pic.twitter.com/mrYTOoLYZ7

Al ver lo que sucedía en las tribunas, los jugadores de Lanús , que ya habían salido al campo para jugar el segundo tiempo, se dirigieron todos en conjunto al sector de la cancha donde estaba ubicado su público, para pedir que frenaran la represión.

Finalmente, tras casi 20 minutos en los que el juego estuvo parado, las cosas se calmaron y el partido se terminó reanudando. Igualmente, el encuentro quedó manchado por un nuevo episodio de violencia policial que en Brasil, y especialmente en Río de Janeiro, se convirtió tristemente en una moneda corriente.

Mientras la transmisión oficial de la Conmebol, como siempre, decidió ocultar los acontecimientos y no mostró ninguna imagen de los incidentes, varios de los hinchas granates captaron con sus celulares numerosos videos del vergonzoso accionar policial que rápidamente se viralizaron en redes.

Más imágenes de la represión policial

Más videos de la policía entrando a la tribuna de Lanús a pegarle a la gente — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) September 24, 2025

La gente de Lanús se planto en la parte de los baños, después de que la policía le pegará a la gente. — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) September 24, 2025