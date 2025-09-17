Guillermo Barros Schelotto citó una frase del Martín Fierro para decir que Vélez ganará en Avellaneda: "Soy toro en..."

El Vélez de Guillermo Barros Schelotto recibió un duro golpe en la ida de los cuartos de final tras perder por 1-0 ante el Racing de Gustavo Costas en Liniers. En un partido con muchas polémicas y un pésimo arbitraje de Wilton Sampaio, un gol de Maravilla Martínez le dio la victoria a la Academia y una ventaja de cara al partido de vuelta del próximo martes en el Cilindro de Avellaneda.

El análisis de Barros Schelotto tras la derrota de Vélez Tras el final del partido y con un tono irónico, el Mellizo habló en conferencia e hizo un análisis de la derrota: “Hasta la expulsión de Magallán, lo manejábamos bien. Se veía una tendencia en favor nuestro, pero la expulsión cambió el juego y emparejó el partido. Se suponía que nos iban a dominar, pero el partido estuvo dividido y nunca nos sentimos superados pese a ese hombre de menos. Tuvimos mucha actitud, salvo la jugada del gol, no nos llegaron claramente. Tuvimos la posibilidad de empatarlo, pero el VAR no lo cobró. Peleamos, el equipo estuvo a la altura del rival y fue un partido parejo con uno menos”, sentenció.

“La serie está abierta, vamos a ir a la cancha de Racing a jugar igual, con pretensiones más allá de la obligación de ganar. Tenemos virtudes como creer en un triunfo y dar vuelta este resultado, y más si jugamos once contra once. Por cómo despidió la gente al equipo fue el reconocimiento a 10 tipos que lucharon en el campo de juego para sacar adelante un partido con uno menos. Con un montón de situaciones en contra, más allá si fueron o no, no podés tener la tranquilidad del análisis durante el partido y el equipo luchó y peleó. La despedida de la gente fue el reconocimiento que corrieron y lucharon, y la esperanza y expectativa al próximo partido”, agregó.

Guillermo Barros Schelotto y una cita del Martín Fierro para decir que ganarán en la vuelta Finalmente, Guillermo Barros Schelotto cerró la conferencia con un arenga a su plantel y para ello utilizó una frase del Martín Fierro de José Hernández: “Me deja tranquilo que el equipo es inteligente y tiene condiciones individuales y colectivas. Me voy muy conforme con el equipo, con la actitud. Tuvimos casi una hora, y no se notó esa diferencia del jugador de menos en cuanto al dominio. Fuimos superiores a Racing y en la tenencia también, con uno menos. Eso te ilusiona de cara la revancha”, lanzó.