El filoso comentario de Guillermo Barros Schelotto sobre Wilton Sampaio tras la caída de Vélez: "Es el mismo árbitro que..."

Guillermo Barros Schelotto habló sobre las polémicas decisiones arbitrales de Sampaio en la derrota de Vélez ante Racing en el Amalfitani.

Vélez Sarsfield cayó este martes por la noche 1-0 ante Racing por la ida de cuartos de final. Fue un duelo caliente marcado por las polémicas arbitrales (aunque en definitiva, todas decisiones correctas), como la expulsión de Magallán y el gol anulado a Quirós para los locales, y la vuelta a atrás con la roja a Nardoni en la visita.

Wilton Sampaio fue el juez principal del encuentro y quedó señalado por su mal desempeño en el campo, que tuvo que ser rectificado en reiteradas oportunidades a instancias de VAR. Guillermo Barros Schelotto, que protagonizó un momento de furia extrema luego de que no le convalidaran el tanto del empate, habló sobre el colegiado brasileño después del partido.

El filoso comentario de Guillermo Barros Schelotto sobre Wilton Sampaio El filoso comentario de Guillermo Barros Schelotto sobre Wilton Sampaio

"Habíamos perdido en Bolivia (ante San Antonio Bulo Bulo en fase de grupos), y también con un gol mal anulado, a Braian Romero. Los dos partidos perdimos con el mismo árbitro. Pero es casualidad...", comentó de manera filosa el Mellizo en conferencia de prensa, generando una carcajada generalizada en la sala.

"La verdad no sé si se fue o no la pelota, pero debiera el VAR actuar si así fue. Estoy de acuerdo con el VAR. Hoy nos jugó en contra. A veces tenés una racha... Que se corte ahora, antes del martes (cuando se juegue la revancha en el Cilindro)", agregó en la misma sintonía el DT de Vélez. Y aseguró: "No hay un mensaje irónico. Respetamos lo que cobró el árbitro, y punto, no pasa nada".