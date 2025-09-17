¿Estuvo bien anulado el gol de Vélez? Un premiado físico lo respondió usando la geometría

El reconocido físico Alberto Rojo dio una explicación científica que dejó en claro si fue correcta o no la decisión de anular el empate de Vélez ante Racing.

El partido de ida de cuartos de final de Copa Libertadores entre Vélez Sarsfield y Racing, que terminó con victoria por 1-0 para los de Avellaneda, se vio marcado por varias polémicas arbitrales. La más controversial fue el gol anulado a Aaron Quirós, el cual hubiera significado el empate del elenco de Liniers.

El árbitro Wilton Sampaio, que en un principio no habría cobrado nada, decidió no convalidar el tanto luego de que lo llamara el VAR. ¿El motivo? Durante la ejecución del córner, la pelota salió y volvió a ingresar al campo antes de llegar al área. A pesar de las imágenes que aportó el videoarbitraje, muchos argumentaron que no se podía determinar con exactitud si el esférico había salido completamente por la línea de fondo por una cuestión de perspectiva. Sin embargo, rápidamente se pudo verificar científicamente por qué fue correcto el fallo final.

El físico Alberto Rojo explicó por qué estuvo bien anulado el gol de Vélez El físico Alberto Rojo explicó por qué estuvo bien anulado el gol de Vélez

Así lo demostró con fundamentos geométricos el reconocido y multipremiado físico argentino Alberto Rojo. "La imagen muestra claro que la pelota está afuera. ¿Por qué? La cámara está orientada de tal manera que los palos del arco son perpendiculares a la línea de fondo y se ve todo como si fuera una sola línea", comenzó a explicar pocos minutos después de finalizado el partido por la señal de TyC Sports.

Valiéndose de las imágenes oficiales del VAR y graficando su relato con un plástico rectangular y una lapicera, señaló: "Si el plano estuviera inclinado, no se puede saber si el punto (la pelota) está afuera o adentro". E insistió: "Pero si se ve todo como si fuera una misma línea, todo lo que está a la izquierda está afuera de la cancha, y todo lo que está a la derecha está adentro".