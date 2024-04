¿Fue gol de River? Un premiado físico e hincha del Millonario usó la geometría para determinar si la pelota entró

La discusión sigue, habiendo pasado 48 horas desde la conclusión del Superclásico, y no parece que se vaya a acabar. La jugada en el segundo tiempo del Boca-River que fue eje de una gran polémica, y que terminó con el gol anulado a los de Nuñez, se apoderó de la agenda deportiva de los últimos días. Pero, evidentemente, trascendió más allá del fútbol e hizo eco, incluso, en el ámbito de la ciencia. Alberto Rojo, un reconocido físico y músico argentino, realizó un trabajo geométrico para determinar si luego de impactar en Cristian Lema la pelota había ingresado completamente o no al arco de Sergio “Chiquito” Romero. El resultado es tan minucioso como llamativo.

¿A qué le debe, Alberto Rojo, tanta autoridad? Es licenciado y doctor en Física por el Instituto Balseiro, de la Universidad Nacional de Cuyo; ha sido becario del CONICET, profesor de la Universidad de Michigan, investigador posdoctoral de la Universidad de Chicago y es, en este momento, profesor de la Universidad de Oakland, en Rochester. A su vez, ha publicado más de un centenar de artículos sobre ciencia y física y un ensayo en coautoría con Anthony James Leggett, quien fue premio Nobel de Física en 2003, llamado The Principle of Least Action. History and Physics.

Alberto Rojo: músico, ensayista y físico. (Foto: Cultura)

Además de físico, Rojo se ha dedicado a la música, al punto de grabar discos y protagonizar duetos con figuras como Mercedes Sosa. También ha grabado junto a Pedro Aznar y Charly García y fue orquestador del Teatro Colón. Guitarrista e hincha de River, Alberto Rojo fue, en 2023, nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por sus aportes a la ciencia nacional e internacional y, también el año pasado, reconocido por la Honorable Cámara de diputados de la Nación Argentina por su trayectoria, su aporte y su constante creatividad al servicio de la cultura, el arte y la ciencia.

Pese a un sinfín de logros y subpuntos en su currículum, Alberto Rojo es además un apasionado del fútbol e hincha de River. Atosigado por la incertidumbre de la jugada de la que el país habló sin descanso, decidió emprender un trabajo matemático en busca de la verdad. Y su conclusión la compartió en sus redes sociales. “Lamento geométrico de un hincha de River”, comenzó su posteo viral. En charla con MDZ, explicó qué lo motivó a analizar la jugada: “Como me interesa todo lo relacionado a la visión científica del mundo decidí hacer un análisis geométrico, de pura curiosidad. Lo llamé a Eduardo Jagla (colega del Instituto Balseiro) para controlar mi análisis y él me hizo unas observaciones interesantes. Y concluimos que, a juzgar por las fotos de las que disponemos, no fue gol”.

La publicación analizada por el doctor en Física. (Foto: Alberto Rojo)

Teniendo en cuenta la sombra del poste del arco, por ende, la ubicación de la luz solar, el ángulo de la cámara, la altura de la pelota, y demás, Rojo, que nada tiene que ver con el zaguero de Boca, trazó diagonales y determinó que la pelota no había cruzado la línea en su totalidad. Muchos usuarios, por supuesto, le contestaron; para elogiar su labor tanto como para cuestionarlo. Uno de ellos, de hecho, le envió otra imagen alegando que era la que debía usar, ya que era un cuadro posterior al que Rojo había analizado, pero el físico le dio el gusto. Replicó la matemática y le respondió: "La pelota no está dentro del arco".

El trabajo sobre una nueva foto, que le mandó un usuario. (Foto: Alberto Rojo)

Lejos estuvo su trabajo de contentar a todos quienes hicieron comentarios en su publicación, por supuesto. Incluso el propio Rojo, hincha de River, cuando se le preguntó cómo se había sentido al descubrir su conclusión, le dijo a MDZ: “Y... qué le voy a hacer, hay que aceptar”. Se trata, nada más, pero nada menos, que de una prueba sustentada por la ciencia y elaborada por un estudioso de la física. En medio de una polémica que no cesó, a la par de los comentarios del vicepresidente de River Ignacio Villaroel, que afirmó que “no hay dudas de que la pelota entró”, Alberto Rojo acudió a su conocimiento matemático para dar su postura. Aunque, humildemente, no se envalentona: “Yo insistiría en que uno está analizando solo esa foto, en otra la pelota podría estar adentro (yo creo que nunca lo estuvo, pero solo porque vi una filmación desde la línea del arco, que hizo alguien del público)”. ¿Qué propone para resolver más fácilmente futuras jugadas similares? “Lo que sería más fiable es poner un sensor en la pelota”, opinó. El resultado del Superclásico no cambiará, pero el fútbol argentino, tal vez, pueda dar un paso más hacia el consenso.