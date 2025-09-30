La aclaración de Jorge Baliño tras la viralización de un video de Paredes insultando mientras le protestaba: "Más allá de las..."

Luego de la derrota 1-2 de Boca ante Defensa y Justicia en Florencio Varela se viralizó un fuerte video que involucra a Leandro Paredes y el árbitro Jorge Baliño . En el mismo, se ven reiterados reclamos, algunos subidos de tono, del campeón del mundo hacia el juez en distintos momentos del partido, que generaron polémica.

Uno de los insultos del volante central del Xeneize se dio en el primer tiempo, cuando reclamó por la demora del arquero Enrique Bologna en una falta cercana al área del Halcón. “¡Ey, dale, la p… madre! ¿Cuándo va a tirar? ¡Estás pelotudeando!“, le gritó Paredes a Baliño , según ESPN.

En ese sentido, el árbitro pasó por los micrófonos de Doble Amarilla en DSports Radio y comentó lo sucedido con el 5 de Boca el pasado sábado en Varela. “No es difícil tener a Paredes en cancha. Claramente es distinto, se está adaptando a nuestro fútbol. No me presentó ningún tipo de desafío, más allá de las broncas lógicas“, aclaró.

Por otra parte, Jorge Baliño también se refirió al discutido penal que cobró en favor de Defensa por una infracción de Agustín Marchesín a Abiel Osorio. A pesar del llamado del VAR, el árbitro ratificó su decisión y sentenció la pena máxima: "La primera sensación fue decir: ‘¿Qué parte me perdí de la película?’. Pero estaba tranquilo con lo que había cobrado. Cuando la fui a ver confirmé lo que había visto en la cancha", confesó.

"Cuando nosotros empezamos a trabajar con el VAR, al principio era un 100% de que al llamado del árbitro se revertía la decisión original, porque estaba asociado a un error del campo. Cuando empezamos a tomar confianza, se dio que no se diera ese 100% pese al llamado del VAR", agregó el árbitro. Y remarcó: "Uno casi que compite con la herramienta y no quiere ser llamado nunca. Creo que había un consenso generalizado y eso lo supe después del partido que el penal estaba bien sancionado. Es una cosa de competencia interna y nada más".

El error que confesó Baliño en Boca-Defensa

Lo que reconoció Jorge Baliño es que debió haberle mostrado la segunda amarilla a Kevin Gutiérrez cuando le cometió el penal a Ander Herrera, que significó el empate transitorio para Boca: "Para mi había sido más roce que un contacto pleno, como después vi en la tele. Si lo hubiera visto así, hubiera cambiado esa sensación de ‘imprudencia’ por ‘temeridad’ y ahí sí correspondía la tarjeta", explicó.

"A Salomé (Di Iorio) le dije que era un contacto imprudente, pero el VAR no puede intervenir en una segunda amonestación“, explicó Baliño y agregó: “Yo creo que eso va a cambiar en el protocolo y vamos a tener posibilidad de revisar una segunda amarilla, que por decantación lleva a una expulsión", cerró.