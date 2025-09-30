Jorge Baliño admitió un error grosero que pudo cambiar el final de Defensa y Justicia-Boca: "Lo vi en la tele"

Jorge Baliño habló tras el caliente Defensa-Boca: defendió el penal a favor del Halcón, pero reconoció un error grosero que pudo cambiar el partido.

El partido entre Defensa y Justicia y Boca dejó un arbitraje en el centro de la escena. Jorge Baliño, responsable de dirigir en Florencio Varela, salió a hablar tras un fin de semana cargado de críticas.

El colegiado defendió su decisión de sancionar el penal de Agustín Marchesín sobre Ander Herrera, incluso después de la revisión del VAR. “Cuando fui a ver la decisión en cancha, ratifiqué lo que vi”, explicó en diálogo con DSports Radio.

Jorge Baliño defendió el penal a Defensa pero reconoció que omitió una roja
¡Baliño completito!

Penal y era roja para Kevin Gutiérrez, sin embargo nada y los jugadores de Boca muy verdes, no reclaman, nada. Minuto después el 1-1 y con el agregado faltaban más de 10 minutos y con un jugador más.

Esto no tapa el flojo desempeño del equipo. @TNTSportsAR pic.twitter.com/WqTu3xKJs0 — PEPE PELOSI (@PelosiJose) September 28, 2025

Sin embargo, reconoció que omitió una expulsión clave: la de Kevin Gutiérrez, autor de la infracción dentro del área. “Para mí había sido más roce que un contacto pleno, como después vi en la tele. Si lo hubiera visto así, correspondía la tarjeta”, admitió.

Baliño contó que en el momento consideró la jugada como imprudente y no como temeraria, y remarcó que el VAR no puede intervenir en segundas amonestaciones. “Creo que eso va a cambiar en el protocolo”, anticipó.