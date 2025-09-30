El Tanque Silva reveló en qué otro grande, además de Boca, le hubiera gustado jugar: "Es un club que me gusta mucho"

Santiago Silva abrió el corazón en una charla distendida y recordó una oferta de un club que estuvo cerca de sumarlo tras su paso por Boca.

Santiago Silva contó que otro club grande -que no es River- estuvo cerca de sumarlo tras su paso por Boca.

Santiago Silva dejó huella en Boca con su garra y goles en apenas un año y medio, y a los 44 años repasó su carrera en una entrevista con Ezzequiel, creador de contenido de YouTube. El Tanque recordó con cariño su paso por Brandsen 805, pero también reveló que otros gigantes del fútbol argentino intentaron ficharlo.

El Tanque explicó que esa situación ocurrió a mediados de 2015, cuando arrancaba su etapa en Arsenal de Sarandí, club al que finalmente se quedó pese al interés de la Academia. Silva llegó a Boca en enero de 2012 tras un paso por Fiorentina y jugó 55 partidos con 19 goles, conquistó la Copa Argentina y se quedó en la puerta de la Copa Libertadores 2013 al perder la final con Corinthians.

La confesión de Santiago Silva que sorprendió en el Xeneize El Tanque Silva reveló en qué otro club grande le hubiera gustado jugar El Tanque Silva reveló en qué otro club grande le hubiera gustado jugar @EZZEQUIEL

Consultado sobre qué club le hubiese gustado defender además de Boca, el uruguayo fue claro: “Racing. Estuve cerca en su momento, cuando va Pavone. Era para ser suplente. Yo venía jugando, pero la idea era tener un segundo 9. Entonces, cuando me enteré que precisaban un segundo 9 dije que no. Pero es un club que me gusta mucho también”.

Además, Silva recordó al contar que River Plate también lo quiso tras su paso por Boca: “Poco. Un 1, porque ya lo había decidido yo”, expresó sobre qué tan cerca estuvo de ponerse la camiseta del Millonario.