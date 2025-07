Fue goleador en Boca y confesó que estuvo a un paso de irse del Xeneize a River: "Pero me iban a matar"

A lo largo de la historia no fueron muchos los que se animaron a cruzar directamente de la Ribera a Núñez, o viceversa. Y uno que estuvo cerca pero prefirió evitar ese fuego cruzado fue Santiago Silva . El delantero uruguayo, que brilló en Boca en la Libertadores 2012, reconoció que estuvo a un paso de ser refuerzo de River .

"Estuve cerca de jugar en River. Después de irme de Boca. Hubo una oportunidad y decidí no ir. No había nada en el medio. Era directo de Boca a River, me iban a matar", contó el Tanque, de 44 años, en una entrevista con el periodista Rodrigo Rea.