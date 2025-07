El motivo por el que Miguel Ángel Russo "colgó" al Changuito Zeballos en Boca

Desde su tercera asunción, Miguel Ángel Russo tomó fuertes decisiones que generaron un gran impacto en el mundo Boca . Eso no solo sucedió en la previa al Mundial de Clubes, sino que también se está viendo reflejado en el arranque del segundo semestre del año con el torneo Clausura.

En el vergonzoso 1-1 ante los neozelandeses, el entrenador de 69 años le dio su voto de confianza al Changuito y lo incluyó entre los titulares, pero el delantero, tras un arranque muy flojo y errático, acusó una molestia rápido y duró apenas 26 minutos en cancha hasta que pidió el cambio. En la vuelta a la Argentina tras la eliminación, Zeballos se entrenó normalmente con el equipo sin lesión alguna y esa situación no pasó desapercibida para Russo, que lo marcó desde entonces.

zeballos.jpg Exequiel Zeballos se lesionó antes del 1-0 de Boca ante el Auckland City en el Mundial de Clubes.

Con ese argumento, el técnico de Boca no lo volvió a tener en cuenta para estas dos primeras fechas del Clausura a pesar de que el 7 se entrena normalmente con sus compañeros. Según indican fuentes cercanas al club, está lejos de ser una relación de no retorno y lo que busca Miguel Ángel Russo es que el jugador de 23 años vuelva a activar esa chispa que tenía cuando le tocó debutar allá por 2020 (casualmente con el mismo DT) y que no supo cómo mantener en el tiempo.