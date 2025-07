Verón reveló la charla que tuvo con Marcos Rojo para volver a Estudiantes y aclaró: "Si quiere venir, antes tiene que..."

Verón y el llamado que recibió de Marcos Rojo para su vuelta a Estudiantes: los detalles

En una nota con el medio 0221, la Bruja explicó cómo fue el primer contacto con el marcador central para su vuelta al Pincha, el club que lo vio nacer y de donde se fue muy mal tras su segundo ciclo en 2021 por irse a Boca: "Tuve una conversación con Marcos. Encima comparto un grupo, campeones de Copa Libertadores. Conmigo no es personal, no es el problema. Se lo dije: 'A mí no me tenés que llamar para pedirme perdón. ¿De qué te tengo que perdonar? Vos sos un flaco que tenés tu edad, sabés bien qué hacés y qué no, las decisiones que tomás'. ¿Si me preguntás si estuviste bien? Y no".