Qué dijo Eduardo Domínguez de una posible vuelta de Marcos Rojo a Estudiantes: "Nadie va a discutir la..."

Marcos Rojo no seguirá en Boca. Luego de una serie de indiscipilinas y de su pelea con Miguel Ángel Russo en la previa del partido ante el Auckland City en el Mundial de Clubes, el CT y la dirigencia del club decidieron no tenerlo en cuenta para lo que resta del año. Es por ello que el marcador central comenzó a buscar club y todos sus caminos apuntan a Estudiantes de La Plata .

Eduardo Domínguez y una fuerte respuesta a un periodista tras el 0-1 ante Unión

El entrenador, con mucha bronca y en llamas, le respondió: Otra vez... Buenas noches. A ver, desde hace como tres meses que me vienen preguntando lo mismo. Se ve que no te gusta mi proceso, ¿no? Estás cansado de mí", respondió. El periodista intentó contestar, pero el Barba lo frenó y le dijo: “No quiero una respuesta”. Y añadió: “Sé que estar tanto tiempo en un lugar como que jode. No me quiero comparar pero ni cerca, porque sé que ni estoy lejos, pero es como que le pregunten a Guardiola si va a seguir o no va a seguir porque no ganó en un año un título".