La emotiva movida de los hinchas de Gutiérrez para juntar dinero ante la situación crítica del club

A propósito: la noticia se filtró a través de un mensaje. Allí se insinuaba la posibilidad de que la dirigencia, ante la imposibilidad para hacer frente al costo que implica la participación, podría abandonar la categoría y perder la plaza. Las autoridades del club confirmaron luego esta posibilidad y convocaron a una asamblea (en realidad era la continuidad de una anterior que quedó en cuarto intermedio) para dar a conocer la situación a los socios y analizar cómo seguir. Esa asamblea del lunes pasó a un nuevo cuarto intermedio y durante el martes continuó. Allí se tomaron la decisión de que Gutiérrez enfrente a Huracán Las Heras por la primera fecha de la Fase Reválida , aunque sin descartar que el miedo máximo del hincha no se concrete finalmente.

"Queríamos hacer una campaña de socios mucho antes, venimos con este proyecto hace bastante, por el estado crítico que estaba pasando el club. No habíamos sumado mucho el interés por la situación de la comisión, que no se sabía quién se quedaba y quién no. Hasta que llegó este problema y fuimos al club entre todos y con apoyo de los hinchas pudimos sacar la campaña de socios para apoyar al club", contó Ariel Bustamante, uno de los organizadores.

Los hinchas comentaron que hace tiempo le plantearon la idea a la dirigencia, la cual en un principio no la había respaldado. Esperaban un aporte más espontáneo. Sin embargo, igualmente se conformó una Subcomisión de hinchas para organizarlo y con esa estructura recibieron el aval, primero del resto de la hinchada y luego de la dirigencia. Para eso primero hubo reuniones de simpatizantes y de algunos referentes de la campaña con el propio Carlos Quiroga.

"Lo bueno es que esta gente es muy transparente. Nuestra idea era que si no teníamos el apoyo de los hinchas, no nos metíamos a la Subcomisión. Cuando nos dieron el apoyo, ahí nosotros recién empezamos con la campaña. La Subcomisión ya está mas o menos armada, somos 11 personas aproximadamente y se van sumando porque hay mucha gente que quiere ayudar a la Subcomisión. Solamente tenemos el interés en sumar una campaña de socios, nada más. Y manejarla nosotros, para eso ya tenemos una secretaria y un contador", contó Ariel, a la vez integrante de la Subsomisión.

Cómo donar para Gutiérrez

En principio, hay una serie de alias de los organizadores de la campaña puestos a disposición. Entre ellos reúnen todas las transferencias y arman la contabilidad. Hay un grupo de Whatsapp con más de 570 miembros activos. Ese espacio se aprovecha además para ofrecer los comprobantes y darle transparencia.

Los alias son: franco06celeste (titular Franco Agüero), daleceledale (Facundo Díaz). Los comprobantes se pueden enviar al número 2613432827.

Consultado sobre el monto que llevan reunidos hasta el momento, cerca de la mañana de este miércoles el organizador señaló: "El número sigue creciendo a diario. Hasta ahora estamos arriba de 4 millones y medio. Vamos a esperar el fin de semana y el lunes hacemos mejor los números". La información a la que accedió el medio sugiere que el monto por la tarde supera los 4.650.000, lo que significa que ya hay cerca de 180 socios nuevos en los primeros días de campaña.

Por otro lado, los organizadores también pusieron a disposición un alias para donar un monto sin tope ni techo independientemente de la campaña, acaso para quienes quieran aportar pero no lleguen al monto solicitado o para aquellos que ya son socios del club. Este grupo de hinchas debe transferir al alias Franco0606.mp (Franco Ponce de León)

Stream solidario y nuevos aportes

La campaña también contempla la presentación de un grupo de hinchas en una transmisión digital del canal Capitan10, medio partidario de Gutiérrez, que contará con invitados especiales y la apertura de una colecta de fondos y sumatoria de socios en vivo, con la modalidad de este tipo de colectas, con la que pretenden duplicar el monto ya recolectado. También está contemplada la elaboración de una rifa.

La campaña de socios y su impacto en lo inmediato

Tan crítica es la situación del club, que la dirigencia encabezada por Quiroga y Lucas Montalto no puede costear el traslado de los futbolistas desde el club hacia el estadio General San Martín donde Gutiérrez se enfrentará a Huracán Las Heras el próximo domingo. Fue entonces que el grupo de hinchas organizados en la Subcomisión ofreció su organización para costear el traslado. Pusieron a disposición una tráfic que será alquilada con el monto de una donación.