La lapidaria decisión de Miguel Ángel Russo con Marcos Rojo a días del debut de Boca ante Argentinos

Este jueves se viene un día más que especial para Boca : a partir de las 18:00 presentarán a Leandro Paredes en La Bombonera ante una gran multitud de hinchas. No obstante, previo a ello el campeón del mundo hará su primer entrenamiento bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo , quien de cara a esta práctica tomó una llamativa y lapidaria decisión con Marcos Rojo .

El marcador central zurdo no estará presente y trabajará a la mañana en el predio de Ezeiza junto a los lesionados y marginados del plantel, a contraturno, lejos del foco principal del equipo. Esta decisión deja en evidencia que el ex Manchester United tiene un ciclo cumplido en el cuadro de la Ribera, pero también llamó la atención debido a que el DT no tiene muchas variantes en esa posición (Figal, Pellegrino y Di Lollo) de cara al debut por el torneo Clausura ante Argentinos Juniors este domingo 18:45 en La Paternal.