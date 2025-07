Eduardo Domínguez explotó contra un periodista tras la derrota de Estudiantes ante Unión: "Se ve que no te gusta"

"¿Te llama la atención el bajo nivel del equipo, la poca respuesta de los jugadores, la escasez de ideas y situaciones de peligro? ¿Pueden revertir esta situación o es parte de un final de ciclo?", le preguntaron. El entrenador, con mucha bronca y en llamas, le respondió: Otra vez... Buenas noches. A ver, desde hace como tres meses que me vienen preguntando lo mismo. Se ve que no te gusta mi proceso, ¿no? Estás cansado de mí", respondió.

Eduardo Domínguez y una fuerte respuesta a un periodista tras el 0-1 ante Unión

El periodista intentó contestar, pero Eduardo Domínguez lo frenó y le dijo: “No quiero una respuesta”. Y añadió: “Sé que estar tanto tiempo en un lugar como que jode. No me quiero comparar pero ni cerca, porque sé que ni estoy lejos, pero es como que le pregunten a Guardiola si va a seguir o no va a seguir porque no ganó en un año un título".