Bombazo: el club argentino que está a un paso de contratar a Santiago Silva ¡con 44 años!

Santiago Silva, exgoleador de Boca Juniors y Vélez Sarsfield, y campeón con Banfield en el Apertura 2009 y con Lanús en la Copa Sudamericana 2013, está a un paso de regresar al fútbol argentino. A sus 44 años, el Tanque volvió al país para seguir con su preparación física y, además, evaluar si algún club está interesado en incorporarlo a su plantilla. Hace algunos días, subió a su cuenta de Instagram una historia con el mensaje "El Tanque vuelve", acompañado de un flyer de fondo negro, anunciando su regreso con entusiasmo.

Parece que ese mensaje no pasó desapercibido, ya que Atlanta, al tanto de la situación del delantero uruguayo, mostró interés en ficharlo para la temporada 2025 de la Primera Nacional. Según informó el Diario Olé, ya hubo contacto entre la dirigencia del Bohemio y el representante del charrúa: "Ya hablamos. Hay que esperar", comentaron desde Villa Crespo. A pesar de la oferta del club del Ascenso, el delantero sigue a la espera de una propuesta de algún equipo de Primera División. Uno de los clubes que ha sonado en las últimas semanas es Banfield, institución con la que se consagró campeón en La Bombonera.

"Fue maravilloso por todo lo vivido en esa institución, algo muy lindo. Cuando uno está en esos momentos, no siempre los valora en su totalidad, pero luego, al convertirse en recuerdos, se vuelven aún más profundos. Hacía tiempo que no iba por un tema con la dirigencia anterior, con la que no teníamos relación. Sin embargo, al encontrarme con un club en proceso de reestructuración en todos los sentidos, con gente que conozco desde hace mucho, como Mati Mariotto, que ahora es presidente, o Ariel Broggi (con quien compartí plantel en 2009, cuando fuimos campeones), los noté con muchas ganas. La verdad, no había nada pactado, simplemente fui a visitar y se abrieron un montón de posibilidades que ojalá se concreten", comentó en diálogo con Olé sobre su posible regreso al Taladro.

El delantero también reconoció haber recibido otros llamados de diferentes equipos del fútbol argentino: "Sí, sí, he tenido contacto con algunas otras personas e instituciones, pero estamos esperando. Sé que no soy la prioridad, así que hay que esperar... hasta último momento", concluyó.

En caso de que Silva termine fichando por el Bohemio, será su club número 21 en su extensa carrera profesional, ya que ha defendido los colores de 10 equipos en el fútbol argentino: Newell's Old Boys, Gimnasia y Esgrima La Plata, Boca Juniors, Lanús, Banfield, Vélez Sarsfield, Arsenal, Aldosivi, Talleres y Argentinos Juniors. Además, su recorrido internacional es notable, habiendo jugado en Nacional de Montevideo, Defensor Sporting, Corinthians, Universidad Católica, Central Español, River Plate de Uruguay, Fiorentina, Beira Mar de Portugal y Energie Cottbus de Alemania. Incluso tuvo un paso por El Palo, en la quinta división de España.