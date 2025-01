Tiene 44 años, fue goleador de Boca y Vélez ¡y quiere volver a jugar!: "Todavía me siento vivo”

Jugó en Newell's, Gimnasia, Vélez, Banfield, Boca, Lanús, Arsenal, Talleres, Argentinos y Aldosivi. Pero también en Nacional de Montevideo, Defensor Sporting, Corinthians, Universidad Católica, Central Español, River de Uruguay. Incluso en Fiorentina, Beira Mar de Portugal y Energie Cottbus de Alemania. Hasta tuvo un paso por El Palo, de la quinta categoría de España.

Santiago Silva es uno de esos jugadores que quedaron grabados en la memoria de los hinchas del fútbol argentino, ya que a lo largo de su carrera defendió las camisetas de 10 equipos nacionales, más otros 10 del exterior. Además de haber sido goleador y campeón en el Xeneize y el Fortín, dio la vuelta olímpica con Banfield en 2009 (el único título del equipo del Sur), que se coronó en la Bombonera, y fue parte del Lanús ganador de la Sudamericana 2013.

Con 44 años, el Tanque regresó a Argentina para seguir con su preparación física y, además, ver si algún club lo quiere incorporar a sus filas. En una historia publicada en su cuenta de Instagram, el delantero compartió un mensaje en el que se leía: "El Tanque vuelve", acompañado de un flyer con fondo negro, anunciando su regreso con entusiasmo.

Santiago Silva mostró sus ganas de volver a jugar en el fútbol argentino. (Foto: Archivo)

En una entrevista con el diario Olé, Silva tocó muchos temas: desde sus ganas de volver a jugar en el país, los equipos que tuvieron contacto con él, su veteranía y mucho más. "Estoy acá porque quiero jugar media temporada más o una entera. Necesito y quiero cerrar mi círculo como jugador... Me vine preparando todo este tiempo, siempre entrenando y jugando en otro país, porque necesito cerrar ese círculo. Si puedo lograrlo, sería maravilloso", mencionó en primera instancia.

Cuando le consultaron sobre por qué le gustaría regresa al fútbol argentino, el Tanque no dudó y lanzó: "Porque amo este deporte, amo lo que hago, lo indescifrable y lo mágico que tiene el fútbol. ¡Y porque todavía me siento vivo! Me siento pleno y quiero seguir jugando. Más allá de la edad que tenga, entiendo que estando mental y físicamente bien, porque este es un deporte físico, siento que puedo seguir aportando desde mi experiencia y mi jerarquía... Más con lo que falta hoy, que son líderes".

Siguiendo con el tema de los líderes, el exfutbolista de Lanús y Argentinos Juniors sentenció: "Es generacional, el fútbol ha cambiado, ha dado un giro total... Antes teníamos más jugadores grandes y ahora hay muchos jóvenes que, por ahí, no saben abordar una situación de un mal resultado, un mal rendimiento, una lesión o un montón de cosas que la gente no ve. No es nada fácil poder salir de un pozo, una depresión o un mal momento; como tampoco es fácil poder llevar un gran momento, mantener un equilibrio. Hoy en un plantel tenés 90 o 95% de jóvenes que tienen muchas ganas, actitud, fuerza, pero no tienen experiencia".

Silva fue goleador en Boca y compartió plantel con Riquelme. (Foto: Archivo)

Por otro lado, cuando le preguntaron sobre lo que aportaría en un plantel de Primera, el charrúa mencionó una palabra: "Experiencia. También resiliencia y jerarquía, ya que me ha tocado vivir muchos momentos muy buenos en el fútbol y momentos muy malos también. Entiendo que hoy, por ahí, los más jóvenes tienen esa falencia, entonces con esa experiencia de saber los momentos difíciles que se pasan dentro de la cancha claramente es una facilidad para cualquier entrenador porque el fútbol es constantemente buenas y malas".

Por último, el delantero de 44 años reconoció que tuvo charlas con Matías Mariotto, presidente de Banfield, en su deseo de regresar al club donde fue campeón en 2009: "Fue maravilloso por las sensaciones de todo lo vivido en esa institución, algo muy lindo, porque uno cuando vive los momentos no se da cuenta, pero, después, cuando esos momentos se vuelven recuerdos, son más profundos. Hacía mucho tiempo que no iba por un tema con la dirigencia anterior, que no teníamos relación, y me encontré con un club en un proceso de reestructuración en todo sentido, con gente que conozco desde hace mucho, como Mati Mariotto que ahora es el presidente o Ariel Broggi (con quien compartió plantel en 2009 cuando salieron campeones) y los noté con muchas ganas. La verdad es que no había nada pactado, simplemente fui a visitar y, bueno, se terminaron abriendo un montón de ventanas que ojalá se puedan dar".

Además, reconoció que tuvo otros llamados de otros equipos del fútbol local: "Sí, sí, tuve contacto con algunas otras personas e instituciones, pero, bueno, estamos esperando. Sé que no soy la prioridad, entonces hay que esperar... Esperar hasta último momento", concluyó.