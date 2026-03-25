Sospechas en la Fórmula 1: el nuevo motivo por el que Mercedes está siendo investigado por la FIA

El equipo Mercedes volvió a quedar en el foco de atención dentro de la Fórmula 1 , esta vez por una cuestión técnica que despertó sospechas tras el Gran Premio de China. La FIA inició una revisión sobre el diseño del alerón delantero de su monoplaza, luego de que surgieran dudas en torno al funcionamiento de sus elementos móviles.

El origen de la controversia se remonta a la obligación reglamentaria de compartir públicamente los desarrollos aerodinámicos tras la carrera en China. A partir de ese momento, tanto la FIA como los equipos rivales pudieron analizar en detalle las soluciones implementadas por cada escudería, lo que derivó en una solicitud de aclaración sobre el concepto utilizado por Mercedes en su alerón delantero.

En particular, la atención se centra en un supuesto sistema de funcionamiento "de dos fases". Según las observaciones, el mecanismo de cierre del alerón cumpliría inicialmente con el límite reglamentario de 400 milisegundos establecido para 2026, pero contaría con una segunda acción que completa el movimiento total, extendiendo el tiempo más allá de lo permitido.

De acuerdo con la información que circula en el paddock, este diseño implicaría una doble etapa en la activación de los flaps móviles. La primera fase respondería a los sensores de control exigidos por el reglamento, mientras que una segunda orden terminaría de ajustar la posición del alerón.

Este comportamiento, que puede observarse en distintos registros audiovisuales difundidos en internet, es el que despertó las sospechas de una posible irregularidad. La clave radica en si ese segundo movimiento vulnera o no los límites técnicos establecidos por la normativa vigente.

Mercedes quedó bajo análisis por el funcionamiento de su alerón delantero en la Fórmula 1 Mercedes quedó bajo análisis por el funcionamiento de su alerón delantero en la Fórmula 1

*Video X @FormulaArgOK

El impacto en el rendimiento de Mercedes

Más allá de la cuestión reglamentaria, la solución técnica tendría un objetivo claro en pista. Se cree que este sistema ayudaría a mitigar el efecto de la transferencia de carga hacia el eje delantero en el momento previo a la frenada, una de las fases más críticas en el comportamiento del auto.

De confirmarse su eficacia, podría representar una ventaja en términos de estabilidad y equilibrio en la entrada de las curvas, un aspecto determinante en circuitos exigentes como el de Suzuka.

russell Mercedes enfrenta nuevas dudas técnicas tras las dos primeras carreras del año. X @F1

Un reclamo con origen incierto

En un primer momento, se supuso que Ferrari habría sido el equipo que impulsó la consulta formal ante la FIA. Sin embargo, la escudería italiana desmintió esa versión, dejando abierta la incógnita sobre el origen real del planteo.

Según trascendió, la inquietud habría surgido desde otra estructura que, por ahora, se mantiene en el anonimato. La resolución del caso quedó en manos del área técnica de la FIA, encabezada por Nikolas Tombazis, que deberá pronunciarse en los próximos días.

Con el Gran Premio de Japón en el horizonte, la expectativa crece en torno a una definición que podría tener impacto no solo en Mercedes, sino en el desarrollo técnico del resto de la parrilla.