Alguien no dice la verdad: ¿por qué bajaron a Sebastián Villa de la selección colombiana?

En tiempos donde cada detalle en una convocatoria se analiza al milímetro, lo que hizo Néstor Lorenzo con Sebastián Villa no pasa desapercibido. Al contrario: deja más dudas que certezas.

Hace apenas 15 días, el extremo aparecía “bloqueado”. Es decir, dentro de ese grupo preliminar que los técnicos reservan antes de definir la lista final. Un paso previo que, en el mundo del fútbol, suele interpretarse como una señal clara: estás en la consideración.

Pero no. Villa no fue convocado.

Y lo más llamativo no es solo la decisión, sino la explicación. Lorenzo reconoció en conferencia que lo bloqueó, que el jugador incluso avanzó con su visa para viajar a Estados Unidos —gestión que implica tiempo, dinero y expectativa—, pero que finalmente quedó afuera por una cuestión “netamente futbolística”.

Ahí es donde la historia se vuelve incómoda.

Porque si era futbolístico… ¿por qué bloquearlo?. ¿Hace dos semanas le parecía interesante y ahora no?

Arce y Villa, armas letales de este Independiente Rivadavia Alex Arce festeja su gol, el del 2-0, con Sebastián Villa. Independiente Rivadavia le ganó muy bien a Rosario Central y sigue como único líder de la Zona B. Alf Ponce Mercado /MDZ





Una decisión que no termina de cerrar

El “bloqueo” no es una formalidad liviana. No es mandar un WhatsApp. Es un aviso oficial que activa procesos logísticos y emocionales. El jugador se prepara, se ilusiona, ordena su agenda. Se mete, aunque sea mentalmente, en la Selección.

Y después, nada.

El argumento de la “mucha competencia en el puesto” tampoco termina de convencer. Esa competencia no apareció de un día para el otro. Lorenzo la conoce desde siempre. Entonces, ¿qué cambió en dos semanas?

La explicación, lejos de cerrar, abre otra puerta: la de la improvisación.

¿Mensaje interno o falta de convicción?

Este tipo de decisiones suelen esconder algo más profundo. A veces son mensajes puertas adentro. Otras, simples dudas del entrenador que se trasladan a los jugadores.

Pero en ambos casos, el efecto es el mismo: ruido.

Porque Villa no es un juvenil más. Es un futbolista con recorrido, con presente competitivo y con nombre propio dentro del fútbol sudamericano. No convocarlo puede ser discutible. Lo que resulta extraño es el camino hasta esa decisión.

El motivo puntual que sacó a Sebastián Villa de la selección de Colombia

El antecedente que no hizo tanto ruido

En paralelo, situaciones similares han pasado casi desapercibidas. Como la del capitán de Newell's Old Boys, que también vivió idas y vueltas con su selección.

Pero claro, no es Villa. No tiene la misma exposición. Y tampoco una historia reciente que amplifique cada movimiento.

Ahí está la diferencia.

Una señal peligrosa de cara al Mundial

A meses de una competencia grande, este tipo de manejos pueden dejar marcas. No solo en el jugador afectado, sino en todo el grupo.

Porque si hoy te bloquean y mañana te bajan sin una explicación sólida… ¿qué tan firme es tu lugar?

Lorenzo eligió. Y está en su derecho.

Pero en el fútbol, no solo importan las decisiones.

Importa cómo se toman. Y esta, definitivamente, no deja de hacer ruido.