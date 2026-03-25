¡Bombazo! Cuti Romero tendría una cláusula clave que facilitaría su llegada a 3 grandes de Europa

Desde el Viejo Continente aseguran que Cristian Romero tiene un arreglo con el Tottenham en caso de que lo busquen algunos clubes puntuales. ¿Quiénes son?

Por distintos factores, entre ellos su pésima relación con la dirigencia, es casi un hecho que Cristian Romero se irá del Tottenham a mitad de año. En medio de un presente preocupante, con el club de Londres en plena lucha por no descender, se reveló una noticia que podría ser clave en el futuro del campeón del mundo.

A mediados de 2025, el Atlético de Madrid vino a la carga con la idea firme de comprar al zaguero argentino. Pero las altísimas pretensiones desde Inglaterra hicieron que la operación no llegara a buen puerto y luego el ex Belgrano terminó prolongando su contrato con los Spurs, convirtiéndose en uno de los mejores pagos del plantel.

La cláusula especial en el contrato del Cuti Romero con el Tottenham Más allá de esto, en las últimas horas se conoció un importante arreglo que hizo el Cuti antes de poner el gancho con el elenco inglés hasta diciembre de 2029: el defensor de 27 años habría sumado una cláusula en caso de que lo busquen los equipos más grandes de España.

Cuti Romero en Tottenham vs Frankfurt Desde hace más de un año, el Real Madrid viene siguiendo de cerca al Cuti Romero. EFE El Tottenham tasó a Romero en una cifra superior a los 70 millones de euros. Sin embargo, el acuerdo que trascendió disminuye considerablemente esos números: según reveló Marca, la cláusula sería de 60 millones en caso de que el interesado sea el Atlético y aplica también para el Barcelona y el Real Madrid, teniendo presente el deseo del argentino de jugar en La Liga.

Con este panorama, todos los cañones apuntan al Colchonero, que siempre tuvo al Cuti como prioridad por pedido de Diego Simeone y podría volver a la carga en vistas al mercado de verano, una vez que finalice la Copa del Mundo.