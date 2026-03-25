Festeja Úbeda: la gran noticia que recibió el DT de Boca en la vuelta a los entrenamientos

Luego de dos días libres, Boca regresó a los trabajos en Ezeiza con novedades muy positivas justo antes de una seguidilla clave. Los detalles.

Ya de por sí, Claudio Úbeda respiró un aire diferente tras el gran triunfo de Boca ante Instituto en la Bombonera. Y si algo faltaba para que la felicidad sea plena era la noticia que recibió el entrenador en el arranque de la semana de trabajos.

Este miércoles, el plantel profesional regresó a los entrenamientos en Ezeiza luego de dos días libres producto de la doble fecha FIFA. Y claro, el foco ya está puesto en la durísima seguidilla que se viene, con el arranque de la Copa Libertadores y los clásicos ante Independiente y River en el medio.

No obstante, el tremendo fixture dará comienzo frente a Talleres de Córdoba, por la fecha 13 del Torneo Apertura, que además contará con la presencia de 11 mil almas xeneizes en el Mario Alberto Kempes. Pero hay una novedad que se festeja todavía más: Boca recupera a dos jugadores clave que venían siendo baja desde hace varios partidos.

Los jugadores que recupera Claudio Úbeda en Boca antes de una seguidilla brava Se trata de Ángel Romero y Tomás Belmonte, quienes ya entrenan a la par del grupo y estarán a disposición del Sifón para dichos compromisos. En el caso del delantero paraguayo, no juega desde el 24 de febrero en la victoria ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, cuando sufrió una lesión muscular. El ex Lanús, en cambio, estuvo en cancha en la goleada contra su exequipo en la Fortaleza y, si bien evitó el desgarro, se vio obligado a parar por algunas semanas.