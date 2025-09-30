Revelan cuál fue el insulto que Maxi Salas le dijo en la cara al asistente, por el que fue expulsado

En medio de la crisis futbolística de River, el final contra Riestra dejó una postal inesperada: Maximiliano Salas fue expulsado por un insulto al asistente.

El árbitro Pablo Echavarría le muestra la tarjeta roja al delantero de River, quien lanzó un improperio contra el asistente 1, Pablo Gualtieri.

Este domingo, Deportivo Riestra hizo historia al derrotar 2-1 a River en el Monumental por primera vez y quedar como único puntero de la zona B del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, el cierre del partido tuvo un episodio caliente que también dio que hablar: la expulsión de Maximiliano Salas.

El delantero del Millonario, molesto con una decisión arbitral, encaró al asistente N° 1 Pablo Gualtieri y lo insultó en medio de una discusión que no llegó a ser tomada por la transmisión oficial. Minutos después, Pablo Echavarría recibió el aviso por el intercomunicador y le mostró la tarjeta roja directa.

El insulto de Maxi Salas al asistente que terminó en roja directa La expulsión de Maxi Salas ante Deportivo Riestra La expulsión de Maxi Salas ante Deportivo Riestra ESPN

El propio árbitro reveló tras el encuentro qué fue lo que pasó: Salas le dijo al asistente “la c... de tu madre”. Esa frase bastó para que lo echaran de inmediato y generó revuelo entre los hinchas, que en la cancha no entendían el motivo.

Con la roja, el delantero se perderá la visita a Rosario Central el próximo fin de semana y ahora se espera que el Tribunal de Disciplina de la AFA defina la sanción, que podría ir de dos a cinco fechas al tratarse de un insulto contra la autoridad.