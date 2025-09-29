La fuerte sentencia del DT de Riestra sobre Gallardo tras ganarle a River en el Monumental: "Entiendo que enfrentamos al..."

El técnico de Deportivo Riestra, Gustavo Benítez, destacó las claves de lo que fue el histórico 2-1 en Núñez y le dejó un tremendo elogio a Marcelo Gallardo.

Para Deportivo Riestra, el triunfazo ante River quedará guardado en los libros de historia. En su primera vez en el Monumental, el Malevo dio el batacazo con un 2-1 que lo deja más puntero que nunca en la Zona A del torneo Clausura con 22 puntos, cuatro por encima del propio Millonario y Vélez, sus escoltas.

Los festejos de los de Villa Soldatti, claro está, fueron muy eufóricos cuando el árbitro Pablo Echavarría finalizó el partido y luego también se trasladaron al interior del Monumental, donde el propio club publicó una emotiva imagen de Gustavo Benítez, DT de Riestra, roto en llanto en cuclillas contra una pared.

La impactante foto de Gustavo Benítez que compartió Deportivo Riestra Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensariestra/status/1972440280281567642&partner=&hide_thread=false Llorá Tata, como lloramos todos pic.twitter.com/BOF9lG4LIh — Deportivo Riestra (@prensariestra) September 28, 2025

Las declaraciones del DT del Malevo, con un tremendo halago para Gallardo "Uno puede hacer una planificación del partido, pero después hay que encontrarnos con el mejor de nuestros días y que River no lo tenga. Creo que pasó un poco eso", explicó el entrenador de 39 años luego de los tres puntos de oro que se llevó su equipo.

Además, detalló las fortalezas que el Malevo sacó a relucir en Núñez: "El partido lo trabajamos tratando de ganar mucho la segunda pelota. En pelota parada nosotros nos hacemos fuertes y River venía con esa debilidad hace dos o tres partidos. Hoy cayó la moneda de nuestro lado. Fuimos eficaces, la única que tuvimos en el segundo tiempo la pudimos concretar".