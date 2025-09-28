La fuerte frase de Gallardo sobre el crítico momento de River: "Tenés que tener los h..."

Tras la caía 2-1 ante Riestra, Gallardo asumió la autocrítica, pidió disculpas a los hinchas de River y dejó un mensaje claro sobre cómo salir del mal momento.

Marcelo Gallardo habló con franqueza tras la sorpresiva derrota de River ante Deportivo Riestra por el torneo Clausura. El entrenador reconoció la autocrítica necesaria y pidió disculpas a los hinchas: "Merecen una disculpa. No era el momento en el que queríamos estar y, sin embargo, ellos están siempre presentes", afirmó.

El Muñeco detalló la situación futbolística del equipo: "Estamos en un momento negativo en esa secuencia defensiva nuestra. Se nos hace todo muy difícil más allá de tener el control del juego. Hay que hacerse cargo del momento que se atraviesa y ser resiliente".

En cuanto a la mentalidad que espera de sus jugadores, Gallardo fue claro: "Cuando estás mal, tenés que tener la personalidad, la templanza, los huevos para salir… Aquellos que quieran sumar para salir empujarán y los que no, serán empujados. Es la única manera que entiendo cuando aparecen estos momentos de desconfianza".

