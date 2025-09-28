Escandaloso final: jugadores e hinchas de Deportivo Maipú, a las piñas luego de la derrota con Colegiales

Tras la derrota con Colegiales, los hinchas de Deportivo Maipú ingresaron a llevarse la camiseta de sus jugadores y empezaron los cruces. Terminó todo mal.

Jugadores de Maipú, a las piñas con sus hinchas.

Luego de la derrota 2 a 1 ante Colegiales, por la fecha 33 de la Primera Nacional, un grupo de hinchas de la popular este del estadio Omar Higinio Sperdutti ingresó a tratar de sacarle la indumentaria a los jugadores del Deportivo Maipú y hubo serios incidentes, que terminaron con algunos lesionados.

Ni bien el árbitro del encuentro, Fabricio Llobet, pitó el final, parte de la barra del Cruzado, que se había tomado el tiempo de romper el alambrado olímpico de atrás de uno de los arcos, ingresó e intentó quedarse con la ropa de los jugadores.

Cómo muestran las imágenes, el primer en sufrir a los hinchas fue el arquero Ignacio Pietrobono, que se negó a entregar su camiseta, ayudado por la presencia de personal de seguridad privada.

Mientras esto sucedía, más hinchas iban ingresando al campo de juego. El resto de los jugadores del Botellero observaron la situación e intervinieron para ayudar al 1, y todo empeoró. Empezó el enfrentamiento entre algunos jugadores y los hinchas, que terminaron lesionados.

Todo pudo terminar mucho peor, aunque las imágenes dan cuenta de un escandaloso final, tras un encuentro en el que al Cruzado se le escapó un partido que era clave para lograr la clasificación al Reducido.