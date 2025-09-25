Deportivo Maipú va por la clasificación: Alexis Matteo, obligado a rearmar el equipo

Debido a estas sanciones, el entrenador deberá pensar cómo rearmar el equipo de cara al encuentro frente a Colegiales el próximo domingo a las 16.30 en el Omar Higinio Sperdutti , por la fecha 33 de la Primera Nacional .

Maipú va por un triunfo que le permita asegurar la clasificación al Reducido. Si consigue los tres puntos, el equipo de Alexis Matteo se mete en la próxima instancia sin depender de nadie. Hoy, el Botellero se encuentra en la octava posición, con 45 puntos, a 4 de su rival de este fin de semana y de Racing de Córdoba , que visita a Tristán Suárez .

Al mismo tiempo, con dos buenos resultados en el cierre de la fase regular podría escalar varias posiciones en la tabla, aunque si dependerá en ese caso de los resultados de los que tiene por encima.

En la Zona A de la Primera Nacional, Deportivo Madryn está primero y jugaría la final por el primer ascenso, mientras que, por ahora, los 7 clasificados al Reducido son: Atlanta, San Miguel, Gimnasia y Tiro de Salta, Patronato, San Martín de Tucumán, Tristán Suárez y Maipú.

Matteo y los cambios obligados

Alexis Matteo debe realizar dos modificaciones obligadas por las expulsiones de Matías Villarreal y de Marcelo Eggel en el encuentro frente a Arsenal. El Botellero llevará adelante este jueves la práctica formal de fútbol pero el DT ya tiene dos opciones en mente.

La primera, el ingreso de Emiliano Ozuna y Franco Saccone por los expulsados, con la posibilidad de volver a la línea de 4 y que Faggioli juegue en la mitad de la cancha. Así, el equipo saldría a la cancha con: Ignacio Pietrobonno; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aaron Agüero y Juan de la Reta; Mirko Bonfigli, Lucas Faggioli, Emiliano Ozuna y Franco Saccone; Tomás Silva y Pío Bonacci.

La segunda posibilidad es el ingreso de Juan Arno y no de Ozuna, y de esta manera continuar con la línea de 5 en el fondo. El 11 sería: Pietrobono; Paredes, Arnijas, Faggioli, Agüero y De la Reta; Arno, Bonfigli y Sacone; Silva y Bonacci.

Tras este encuentro ante el Tricolor, el Cruzado se verá las caras con Atlanta en la última fecha, en condición de visitante, en un encuentro de mucha dificultad. Es decir que el escenario ideal será asegurarse la clasificación este fin de semana.