El sorprendente número de jugadores de Gimnasia que fueron titulares con Ariel Broggi

Ariel Broggi debutó como DT de Gimnasia y Esgrima el pasado 27 de julio de 2025. Es decir, aún no llega a los dos meses como entrenador del primer equipo del Lobo . Su debut fue ante Colón de Santa Fe , con triunfo 2 a 0. Dirigió al equipo en 9 encuentros en esta Primera Nacional , con una manera de gestionar muy particular.

En este corto lapso de tiempo, el director técnico mensana ha desterrado a base de buenos resultados un concepto que es viejo como el fútbol mismo: el de "los 11 que salen de memoria".

Habitualmente, si un DT encuentra un equipo que funciona, no lo toca más. O lo justo y necesario. Los futbolistas se conocen a la perfección y ¿todos contentos? Claro que no.

En el fútbol moderno, los entrenadores tienen la difícil misión de gestionar los grupos. Los torneos son largos, hay bajas por lesiones, por expulsiones o por los mercados de pases que aparecen a mitad de campeonato. Al mismo tiempo, al jugador actual se lo trata diferente, en un fútbol que es diferente, en un mundo que es diferente, donde lo anímico ocupa un lugar trascendental en el rendimiento individual y colectivo.

Tener "bien de la cabeza" a todo el plantel es fundamental. Y por ahí va la gestión de un Ariel Broggi que reemplazó a Ezequiel Medrán con el Lobo en buena posición en la tabla, pero que realizó un cambio rotundo en la manera de llevar adelante el grupo. Y por ahora, los resultados le dan la razón al exentrenador de Banfield.

La enorme cantidad de futbolistas que fueron titulares en sus 9 partidos

Ariel Broggi ha utilizado como titulares en sus 9 encuentros a ¡23 jugadores! del plantel. Y sólo 3, de los que habitualmente suman minutos, no han salido de entrada al campo de juego: Luciano Cingolani, Enzo Gaggi y Julián Moya. El resto, todos.

En el primer partido de Broggi como DT, ante Colón, Gimnasia formó con: Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Matías Recalde; Ignacio Antonio y Matías Muñoz; Facundo Lencioni, Jeremías Rodríguez Puch y Nicolás Servetto.

Al partido siguiente, con Mitre de Santiago del Estero, Fermín Antonini ingresó desde el inicio. Luego, con Chaco For Ever, Nicolás Ferreyra y Franco Saavedra fueron titulares por primera vez con Broggi. Con Almirante Brown fue el turno de Lautaro Carreras y de Lucas Bustos. Con Central Norte de Salta, fueron desde el inicio Ismael Cortez, Nahuel Barboza y Federico Torres y con Nueva Chicago, Mario Galeano.

Gastón Espósito fue titular por primera vez ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy y César Rigamonti y Nicolás Romano lo hicieron con San Telmo.

La idea, por ahora con resultado positivo para el DT y para el equipo, es conseguir que todos los futbolistas se sientan importantes, se sientan parte del camino y, en caso de que se cumplan los objetivos, dueños de ellos. Queda poco para el final y, por ende, para calificar un ciclo que hasta el momento pinta bien.