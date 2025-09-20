Gimnasia venció 2-0 a San Telmo en el Legrotaglie, recuperó la cima y sueña con el ascenso a Primera división

Con un cabezazo perfecto de Brian Nicolás Ferreyra, Gimnasia y Esgrima de Mendoza le ganó 2-0 a San Telmo en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 32 de la Primera Nacional , y recuperó la cima de las posiciones de la Zona B, ya que Estudiantes de Río Cuarto cayó por el mismo marcador ante Chaco For Ever.

Gimnasia estuvo muy cerca de abrir el marcador a los 14' con un derechazo de Nicolás Romano dentro del área que pasó rozando el palo derecho del arquero visitante.

La recompensa llegó enseguida: un minuto después, Franco Saavedra desbordó por la izquierda y metió un centro perfecto al área, donde Nicolás Ferreyra ganó de arriba y con un potente cabezazo puso el 1-0.

El Lobo siguió con el envión y a los 20 minutos casi estira la diferencia. Romano probó nuevamente con un derechazo que tapó el arquero, en el rebote Ferreyra buscó definir, pero la defensa despejó y Fermín Antonini la agarró de aire en el área, aunque su remate se fue alto.

El equipo mendocino manejó el trámite del partido hasta el final del primer tiempo, pero le faltó precisión en los últimos metros y se fue al descanso ganando por la mínima diferencia, mientras llegaba la noticia de que Estudiantes de Río Cuarto caía 1-0 ante Chaco For Ever por el tanto del mendocino (ex Lepra) Santiago Úbeda.

En el complemento, el Lobo pegó de entrada y a los 10 minutos estiró la ventaja. Tras una pared con Nicolás Romano, que lo asistió con una exquisita devolución de globito, Facundo Lencioni conectó de volea y firmó el 2-0.

Lencioni le puso el moño a una gran jugada colectiva

Casi en simultáneo, Chaco For Ever volvió a golpear en su partido y se puso 2-0 arriba con el tanto de Matías Romero, resultado que le dio más aire a Gimnasia para afirmarse en lo más alto de la tabla.

Promediando la etapa, tras otro gran centro de Saavedra, Ferreyra alcanzó a puntear el balón y el arquero visitante Enrico evitó la tercera caída del arco del equipo dirigido por José María "Chaucha" Bianco.

El Lobo mantuvo el control absoluto del juego y hasta se animó con Diego Mondino, que a los 33 minutos encaró como un delantero, gambeteó hacia adentro y sacó un zurdazo que se fue desviado.

Lencioni festejo En el 2-0 del Lobo, Facundo Lencioni le puso el moño a una tremenda jugada colectiva de todo Gimnasia, que tuvo un pase gol "pinchado" de Nico Romano. Prensa Gimnasia y Esgrima

Sobre el final, a los 44 minutos, llegó desde Chaco la confirmación de la derrota de Estudiantes de Río Cuarto, lo que desató la fiesta en las tribunas: Gimnasia pasaba a depender de sí mismo para ir por la gran final del ascenso.

Con el pitazo final, el equipo mendocino cerró una victoria clave que lo llena de ilusión. Ahora visitará a Chacarita y en la última fecha recibirá a Defensores de Belgrano, con la certeza de que ganando ambos se asegurará el boleto a la final sin mirar otros resultados.

