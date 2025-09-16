Gimnasia, en la recta final: la racha adversa, las expectativas intactas y un sueño impostergable

Gimnasia te lleva y te trae. Te ilusiona y te condena al sufrimiento. Te invita a soñar, pero te hace poner los pies sobre la tierra en cuestión de segundos. Así transita esta recta final del torneo de la Primera Nacional el Lobo de Ariel Broggi . Y sus hinchas, en ese vaivén de emociones, ¡no dan más!

Más allá de que todos los equipos de la categoría marchan con un andar similar, en el caso de Gimnasia y Esgrima todo parece magnificarse. Porque es un equipo que juega bien. Y cuando gana, da la sensación de que no lo para nadie. Pero, después pierde y todo se desmorona.

Las últimas dos fechas disputadas, la 30 y la 31, fueron el fiel reflejo de esto: triunfazo merecido y de candidato ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy y derrota inapelable ante Agropecuario de Carlos Casares . Todo en una semana.

Más allá de lo expuesto anteriormente, que son sensaciones, hay una realidad que preocupa. La racha adversa, negativa, en esta parte del torneo no es bienvenida y deberá dejarla atrás ya. No tiene margen. En los últimos 5 partidos, ¡el Lobo sólo ganó una vez! Fue el triunfo ante los jujeños. Del resto de los encuentros, tres de ellos terminaron en derrota ( Central Norte , Morón y Agropecuario ) y uno en empate ( Nueva Chicago ). Es decir, 4 puntos de 15.

La buerna noticia es que incluso con los números en rojo de las últimas fechas, aún sigue con chances. Es decir, sus rivales también dejan puntos en el camino. De hecho, los tres que estaban arriba perdieron en esta última jornada. Aunque nadie contaba con los 5 triunfos consecutivos de Estudiantes de Río Cuarto , el nuevo líder.

Las expectativas intactas

¿Por qué se ilusiona el hincha? Porque sabe que el equipo tiene con qué y que ha ganado partidos importantes en lo que va del año. Sabe que, de local, se hace fuerte. Y sabe, también, que ningún otro equipo que pelea está mejor desde lo futbolístico.

Pero no tiene margen de error. Ahora le quedan tres finales. Y una buena, además, es que dos de esos tres equipos no pelean por nada. Y los dos vienen a Mendoza. Primero San Telmo y luego Defensores de Belgrano. Sólo tendrá que viajar a San Martín para visitar a un golpeado Chacarita, que aún sueña con clasificar al reducido.

Si bien nada esta dicho de antemano en el ascenso argentino, es una realidad que el fixture, en el final del certamen, le hace un guiño. Deberá aprovecharlo.

Un sueño impostergable

El hincha sabe que es ahora. Que el equipo que conformó Gimnasia en este 2025 es sólido y tiene potencial. De hecho, lo viene demostrando hace 30 jornadas.

El Lobo viene de una temporada 2024 en la que perdió la final por el segundo ascenso y no quiere sufrir otro golpe como ese. Por eso, las energías y el trabajo diario están enfocados en no fallar ahora, en esta oportunidad, con tantas armas para hacerle frente al desafío.

Queda nada, pero a su vez una eternidad. Quedan 9 puntos y puede pasar cualquier cosa. Será blanco o negro, como sus colores...