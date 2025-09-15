Gimnasia cayó 2-0 con Agropecuario y perdió la punta por goles a favor

Gimnasia y Esgrima , perdió 2-0 ante Agropecuario en Carlos Casares en un partido de la fecha 31 de la Primera Nacional y dejó de ser el líder de la Zona B. Los goles del elenco de Carlos Casares fueron marcados por Rodrigo Mosqueira a los 23' del primer tiempo y por Brian Blando a los 8' de la segunda etapa.

De esta manera, Gimnasia quedó segundo por el desempate de tantos a favor. Es que el Lobo tiene la misma diferencia de gol que Estudiantes de Río Cuarto , pero menos goles a favor. Así, dejó la cima en manos del equipo cordobés.

Gimnasia perdió algo más que un partido en Carlos Casares.

En el arranque del partido Gimnasia mostró decisión y generó dos chances claras con subidas de Saavedra y combinaciones con Andrada. El Lobo presionó alto y recuperó rápido, lo que dejaba buenas sensaciones sobre el planteo de Broggi. Incluso Andrada forzó un error, descargó para Ferreyra y el 9 definió suave, lo que permitió la reacción del arquero local.

Pero la primera llegada de Agropecuario fue letal. El goleador Alejandro Gagliardi desbordó por la izquierda, tiró un centro que encontró a Rodrigo Mosqueira, quien la empujó de zurda al gol.

El gol de Agropecuario para el 1-0 ante Gimnasia

El resto de la primera parte mostró a un Gimnasia insistente, pero chocado contra el orden y la intensidad del Sojero. Sobre el final, volvió a tener una clara, aunque no pudo quebrar la resistencia local.

Ya en el complemento, Broggi movió el banco y el equipo otra vez se adelantó en campo rival. Sin embargo, una contra lo volvió a dejar mal parado: Blando aprovechó un pelotazo largo, enganchó y definió contra el palo. Fue el 2-0 que liquida el pleito.

Brian Blando convirtió el 2-0 para Agropecuario

El desempate en la tabla de posiciones

Con este resultado, Gimnasia quedó con los mismos 56 puntos que Estudiantes de Río Cuarto, idéntica diferencia de gol (+14), pero menos goles a favor (31 contra 32). Por reglamento, el orden de desempate en la tabla se establece así:

1. Diferencia de gol

2. Goles a favor

3. Enfrentamientos entre los equipos empatados

La única excepción es cuando la posición define un descenso: en ese caso se juega un partido desempate.

Lo que viene para el Lobo

A Gimnasia le quedan tres partidos en la fase regular para intentar recuperar la punta y ganarse el derecho a jugar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional contra el líder de la Zona A (hoy es Deportivo Madryn). El Lobo recibirá a San Telmo, visitará a Chacarita y cerrará como local ante Defensores de Belgrano.

Nada es imposible ni mucho, pero el Mensana dejó escapar una gran oportunidad para quedar como único líder de su zona y encaminarse a la definición por el primer ascenso a la élite del fútbol argentino.

