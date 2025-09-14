La mesa está servida: los resultados que Gimnasia festejó este fin de semana, sin jugar

Si bien Gimnasia y Esgrima juega recién el lunes a las 15.30, ante Agropecuario de Carlos Casares , de visitante, el fin de semana le ha regalado buenas noticias. Es que, a la espera del encuentro ante el Sojero, el Lobo vio por TV las derrotas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy , su escolta, y de Deportivo Morón , el tercero.

Aunque aún este domingo debe jugar Estudiantes de Río Cuatro (ante Mitre a las 19), que puede alcanzarlo, tanto los jujeños como el Gallito, son los rivales directos más importantes que parece tener el equipo de Ariel Broggi en la recta final de la Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy perdió este domingo 1 a 0 con un gol sobre la hora ante Nueva Chicago y dejó pasar la chance de superar al Lobo mendocino en la tabla y meterle presión para su partido, mientras que el sábado por la tarde, Morón cayó de local ante Temperley 1 a 0.

Gimnasia tiene 56 puntos, con 30 partidos disputados, mientras que los jujeños se quedaron con 54 y los bonaerenses con 53, ya con 31 encuentros. Estudiantes de Río Cuarto también tiene 53 y si gana hoy, alcanzaría al Mensana en las posiciones.

El Lobo, en Carlos Casares

Con la ausencia de Facundo Lencioni, una de sus figuras, Gimnasia juega su partido de la fecha 31 de la Primera Nacional este lunes a las 15.30 en Carlos Casares, frente a Agropecuario, un equipo que pelea por meterse en zona de reducido.

En caso de conseguir una victoria, el Lobo de Broggi sacaría una buena diferencia a sus perseguidores, a tres fechas del final de la fase regular y quedaría aún más cerca de su objetivo de meterse en la final por el primer ascenso a la Primera División del Fútbol argentino.