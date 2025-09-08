¡Gimnasia y un festejo por duplicado! Nico Romano volvió a jugar después de casi 8 meses

Pasaron ya 237 días. Fueron exactamente 7 meses y 23 días de aquel 13 de enero de 2025, cuando Gimnasia y Esgrima comunicó que Nicolás Romano había sufrido una ruptura aguda del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda . En aquel momento fue un golpe anímico durísimo para el plantel y para el propio jugador.

A pesar de ello, el jugador surgido de las inferiores del club nunca bajó los brazos. Primero pasó por el quirófano y luego llegó el momento de la recuperación. Después la vuelta a las prácticas con sus compañeros y, este domingo, el regreso a las canchas en un partido muy especial.

En la "final" anticipada ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy , en la fecha 30 del torneo, Nico Romano volvió a jugar. Entró en el minuto 13 de la segunda parte por Gastón Espósito. Lo hizo con la misma energía de siempre, contagiando, con la muestra de caracter que siempre mostró antes de la lesión. Con el amor a la camiseta que transpira desde que era chico.

Y el equipo ganó, sobre la hora, con un tanto de Imanol González . Por eso la alegría fue doble para el hincha mensana, que ovacionó a Romano desde el momento en el que se paró a realizar movimientos precompetitivos hasta su ingreso.

"Nico está muy contento. Es un chico que tiene mucha injerencia en el grupo, es muy importante tanto deportivamente como a nivel grupal. Estoy muy contento de que haya vuelto. Fue un camino largo para él. Tuvo sus minutos así que bienvenido sea", destacó Ariel Broggi , su entrenador, en la conferencia de prensa.

La palabra de Nicolás Romano tras su regreso

Tras la victoria ante los jujeños, Nicolás Romano se mostró feliz por el regreso a las canchas a casi 8 meses de su lesión y contó: "En le banco me fui sacando las ganas de jugar gritando un poco, apoyando a los chicos, porque las piernas me llevaban para adentro. Por suerte pude entrar en el segundo tiempo y ahí desplegar todo, sacarme toda la energía que tenía".

Al ser consultado por la emoción del final y el festejo con su familia, destacó: "Mi familia es la que me acompañó durante estos 8 meses, que fueron muy difíciles. No la pasé bien, porque la lesión llegó en un momento muy bueno de mi carrera. Ellos saben el sacrificio que hice y verlos contentos me pone muy contento a mi también".

Finalmente, ante la consulta de su condición física, respondió: "Desde lo físico me siento muy bien. Me preparé muy bien sobre todo el último mes porque quería volver y estar a la par de mis compañeros".

El gol de Gimnasia sobre la hora