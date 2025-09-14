El enojo de Miguel Ángel Russo cuando le preguntaron por su salud: "Dijeron muchas tonterías"

Tras el 1-1 entre Boca y Rosario Central, a Russo le consultaron por su salud, pero la pregunta le molestó y respondió de manera cortante.

Además del condimento especial por enfrentar a su exequipo, el cotejo de esta tarde tuvo una carga emocional extra para el DT xeneize ya que pudo estar presente en la cancha tras unas difíciles semanas en las que debió ser internado por una infección urinaria y estuvo varios días sin trabajar en el club hasta recuperarse plenamente.

Esta situación generó una gran preocupación en todo el mundo del fútbol. En ese sentido, como se esperaba que sucediera, en la conferencia de prensa post partido le consultaron a Miguelo cómo se sentía de salud. Al parecer, la pregunta no le hizo mucha gracia. "Ustedes, ¿cómo me ven? Hubo muchos que dijeron muchas tonterías, y a mí me entran por un oído y me salen por el otro, nada más", respondió enojado en primer término.

"El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no. Si estoy trabajando con todo, es porque tengo el alta de todo y la familia es la primera", sentenció a continuación. Si bien no dio más detalles al respecto, es muy probable que se haya referido a las versiones que trascendieron en los medios durante las últimas semanas acerca de que sus familiares y círculo íntimo no querían que volviera a dirigir ante el delicado cuadro que atraviesa.