Tremenda ovación para Miguel Ángel Russo en su vuelta al Gigante de Arroyito: cantitos, banderas y abrazos con todo el plantel de Central

Miguel Ángel Russo volvió a la cancha de Rosario Central y fue recibido con una gigantesca y emotiva muestra de cariño de los hinchas y futbolistas rivales.

Este domingo, por la octava fecha del torneo Clausura, Miguel Ángel Russo tuvo su regreso al Gigante de Arroyito después de más de un año. Ahora en Boca Juniors, le tocó enfrentarse a Rosario Central, uno de sus últimos dos equipos (previo a San Lorenzo) y uno de los clubes que marcaron a fuego su carrera como DT.

Miguelo es uno de los entrenadores más queridos en la historia de la Academia rosarina, con más de 300 partidos dirigidos a lo largo de los cinco ciclos que estuvo a cargo del equipo. Por lo tanto, su retorno a la cancha, aun al mando de un rival, fue un motivo de festejo por los hinchas, que le hicieron sentir todo su cariño.

La ovación para Miguel Ángel Russo en Arroyito Todo el plantel de Central fue a saludar a Russo antes del partido con Boca. Video: TNT Sports

Una vez que el técnico de 69 se hizo presente en el campo de juego, antes de que comenzara el partido, todo el público presente comenzó a ovacionarlo desde cada rincón de las gradas. El "¡Miguel, Miguel, Miguel...!" y el "Olé, olé, olé, Russo, Russo..." resonaron durante largos minutos en todo el estadio.

Mientras el aliento bajaba de las tribunas, los jugadores de Central, muchos de los cuales estuvieron bajo sus órdenes un año atrás, se dirigieron todos al banco para saludarlo, uno a uno, con un caluroso abrazo. El DT, ante semejante muestra de cariño, no pudo ocultar la emoción y vivió el momento con una inmensa sonrisa de oreja a oreja.