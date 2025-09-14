¡Para cerrar el Gigante de Arroyito! El golazo olímpico de Ángel Di María en Rosario Central-Boca

Ángel Di María ejecutó un tiro de esquina bien cerrado y la pelota se coló en el segundo palo de Leandro Brey para enmarcar otro gol histórico con la camiseta de Central.

Los jugadores de Central no lo pueden creer: Di María metió un gol olímpico para el 1-1 ante Boca en Rosario.

Ángel Di María volvió a hacer historia con la camiseta de Rosario Central. Luego del infernal tiro libre que le dio la victoria agónica al Canalla en el clásico frente a Newell's, el campeón del mundo enmarcó una nueva obra de arte para cerrar el Gigante de Arroyito, y nada menos que ante Boca.

El equipo de Miguel Ángel Russo dio la sorpresa de entrada y se puso en ventaja gracias un cabezazo letal de Rodrigo Battaglia. Sin embargo, la alegría le duró poco y nada al Xeneize: cuatro minutos después, Fideo empató el partido con un golazo que desató la locura de los hinchas del elenco rosarino.

El infernal golazo olímpico de Ángel Di María para el 1-1 de Central ante Boca

A los 24' del primer tiempo, el extremo de 37 años acomodó la pelota sobre el semicírculo del córner derecho ya convencido de lo que iba a hacer. Con una ejecución perfecta y fiel a su estilo, Di María ejecutó un tiro de esquina cerrado y, tras un paso hacia adelante y en falso de Leandro Brey (reemplazó al lesionado Agustín Marchesin), la pelota besó la red del lado contrario para el 1-1 de Rosario Central.

Automáticamente, Fideo infló el pecho y comenzó un festejó eufórico con la gente que se encontraba en aquellas tribunas del Gigante, que no podía creer -o sí- el golazo que había marcado el ex Juventus y PSG, entre otros equipos.