Con un golazo olímpico de Ángel Di María, Boca y Rosario Central empataron 1-1 en Arroyito

Boca Juniors igualó este domingo como visitante por 1-1 frente a Rosario Central , en un partido correspondiente a la octava fecha del torneo Clausura de la Liga Professional de Fútbol 2025, llevado a cabo en el estadio Gigante de Arroyito.

Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el conjunto xeneize, a los 20 minutos del primer tiempo, mientras que Ángel Di María convirtió un auténtico golazo olímpico , a los 24’ del mismo periodo, para empatar el duelo.

El desarrollo del primer tiempo tuvo varias situaciones de gol para ambos lados, pero finalmente fue Leandro Brey quien más entró en acción para mantener la igualdad en el resultado al descanso. El conjunto de la Ribera aprovechó una desatención en la defensa canalla, jugaron rápido un tiro libre y Rodrigo Battaglia terminó conectando de cabeza un centro desde la derecha por parte de Brian Aguirre.

No obstante, tan solo cuatro minutos más tarde, el cuadro rosarino logró empatar la partida con una genialidad del delantero campeón del mundo Ángel Di María , quien estampó su sello en el marcador directamente desde el córner y desató la locura en el Gigante de Arroyito.

El golazo olímpico de Di María para el empate de Central

Por otro lado, en el complemento fueron los visitantes quienes hicieron mayores méritos para quedarse con el triunfo, mas no lograron volver a batir a Jorge Broun. A los 30 minutos, Williams Alarcón dejó pasar una clara ocasión para anotar el segundo tanto de Boca.

El mediocampista chileno recibió un gran pase filtrado de Miguel Merentiel, pero remató incomodo ante la presión de Agustín Sández y el balón se fue desviado por el palo izquierdo del guardameta canalla.

Con este resultado, los dirigidos por Miguel Ángel Russo alcanzaron la tercera posición de la Zona A del campeonato local con 13 puntos (a dos de los líderes Unión de Santa Fe y Barracas Central). Sin embargo, dejaron pasar una gran oportunidad de alejarse en la tabla anual y en la lucha por entrar a la próxima edición de la Copa Libertadores tras la derrota de Argentinos Juniors frente a Instituto por 2-0.

Ahora, el elenco azul y oro recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo desde las 21:15 en la Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura.

Por su parte, el cuadro comandado por Ariel Holan quedaron en la sexta plaza de la Zona B con 11 puntos y todavía no conoció la derrota en el actual certamen. El domingo 21 de septiembre deberá medirse como local ante Talleres, a partir de las 19:00.

Fuente: NA

