La picante frase de Di María sobre su amigo Paredes antes de recibir a Boca con Central: "Me va a..."

Rosario Central será local este domingo frente a Boca Juniors en el Gigante de Arroyito, por la octava fecha del torneo Clausura. El duelo tendrá un condimento especial: el reencuentro entre dos campeones del mundo, Ángel Di María y Leandro Paredes , grandes amigos dentro y fuera de la cancha.

En la antesala del cruce, Fideo habló de lo que significa enfrentar al volante xeneize: “Enfrentar a Lea, que es más que un amigo, ya lo siento como un hermano. Es una persona muy especial para mí, para mi familia y su familia con la mía. Sé que alguna que otra patadita me va a dar, porque le gustan esas cosas, pero todo quedará dentro de la cancha”, declaró entre risas en un mano a mano con Líbero, por TyC Sports.

En la previa también apareció el folclore de la amistad: la posibilidad de una apuesta para el domingo. “Todavía no hablamos, seguramente lo haremos antes. Faltan varios días y ya vamos a charlar, pero todo bien. Es imposible que tengamos un problema después de este partido”, aclaró Di María , bajándole el tono a cualquier rivalidad y dejando todo en el marco de la broma con Paredes .

La relación entre ambos va mucho más allá del fútbol. Paredes llegó a decir hace poco que sueña con formar dupla técnica con Di María en el futuro: “Yo voy a ser ayudante de campo de Fide. Fide va a ser entrenador y yo ayudante. Me encanta”. Y no es casualidad: en 2024, el rosarino se inscribió en la ATFA para iniciar el curso de director técnico.

Más allá de la amistad, el partido promete intensidad. Central llega necesitado de puntos para seguir prendido en la pelea de la zona, mientras que Boca busca recuperar terreno en el Clausura. El Canalla contará con Di María como bandera, mientras que Paredes, recién llegado de Ecuador con la Selección, se sumará al plantel xeneize sobre el final de la semana.

La expectativa en Rosario es enorme: la vuelta de Fideo al Gigante, el choque con Boca y la presencia de Paredes le ponen un condimento especial a un domingo que promete ser electrizante. Y si se cumple lo que adelantó Di María, hasta habrá lugar para alguna que otra “patadita” entre amigos.