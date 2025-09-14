Las emotivas palabras de Di María para Russo tras el 1-1 entre Central y Boca: "Me sentía en falta con él"

Luego del empate en Arroyito, Ángel Di María habló sobre Miguel Ángel Russo y recordó un diálogo que habían tenido meses atrás en el Mundial de Clubes.

Ángel Di María sigue escribiendo capítulos en su gloriosa historia deportiva. Parecía difícil igualar lo hecho en el último clásico ante Newell's con su gol de tiro libre. Sin embargo, el campeón del mundo volvió a dar la nota con su golazo olímpico ante Boca Juniors para darle a Rosario Central el empate en el interzonal de la fecha 8.

Pero este impresionante tanto no fue lo único destacado de la tarde en Arroyito. En la antesala del encuentro, se vivió un emotivo momento cuando apareció Miguel Ángel Russo en el campo y fue ovacionado por todo el estadio, mientras todos los jugadores canallas se acercaban para abrazarlo. Luego del encuentro, el Fideo le dedicó unas sentida palabras al DT xeneize.

"Es algo muy lindo que haya podido venir después de todo lo que pasó", apuntó en un principio Angelito, en referencia a su delicado estado de salud y su internación de la pasada semana. "Yo ya había hablado con él en el Mundial de Clubes (cuando aún jugaba en Benfica). Le agradecí por todo lo que hizo por Central, feliz de poder verlo", comenzó a relatar a continuación.

En ese sentido, hizo una revelación sobre un diálogo previo que habían tenido: "Ya había hablado antes, el año anterior, que iba a volver. Después no se dio y me sentí en falta con él, así que en el Mundial de Clubes se lo dije y él me entendió". Y sentenció respecto de Russo: "Es una persona que entiende todo eso, es muy familiero. Poder darle un abrazo, un beso, es muy lindo y ojalá que siga bien".